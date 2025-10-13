Honduras desenmascara a Haití y se encamina rumbo al Mundial United 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras firmó una noche redonda en el Estadio Nacional, donde superó con claridad 3-0 a su similar de Haití por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. El conjunto dirigido por Reinaldo Rueda dejó atrás el amargo empate anterior y recuperó el primer lugar de su grupo, mostrando autoridad, dinámica ofensiva y solidez defensiva.

El arranque del encuentro fue un vendaval catracho. A los tres minutos, Joseph Rosales probó los reflejos del arquero Johny Placide con un potente disparo que obligó al portero caribeño a volar y enviar la pelota al tiro de esquina. Minutos después, el mismo Rosales volvió a rozar el gol con un zurdazo que pasó besando el poste, mientras “Choco” Lozano y “Bambino” Rivas no alcanzaron a conectar el esférico dentro del área.

Sin embargo, Haití también tuvo su oportunidad. En el minuto 13, Nazon recibió una gran asistencia dentro del área chica, pero Getsel Montes se cruzó heroicamente para evitar el tanto visitante. Honduras respondió de inmediato con un contragolpe peligroso que terminó desperdiciado tras un pase impreciso de Rosales a Romell Quioto. La alegría llegó al minuto 17 con el primer grito de gol. Rigoberto “Bambino” Rivas aprovechó un balón filtrado y, con una sutil definición de globito, puso el 1-0 para la Bicolor. El VAR intervino poco después para confirmar la validez de la jugada, lo que desató la euforia de los aficionados en las gradas.

Ocho minutos más tarde, Antony “Choco” Lozano amplió la ventaja tras romper el fuera de juego, dejar en el camino a un defensor haitiano y definir con clase al costado izquierdo del arco. Antes del descanso, Romell Quioto se sumó a la fiesta goleadora robando un balón en el área rival y marcando el 3-0 con un derechazo inatajable para Placide. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En la segunda parte, Honduras bajó el ritmo, pero mantuvo el control del juego. Luis Palma generó peligro por el costado derecho y provocó varios tiros de esquina, mientras el técnico Rueda rotaba el plantel con los ingresos de Carlos Pineda, José Mario Pinto y Luis Vega. A pesar de una molestia física de Getsel Montes, la defensa hondureña se mantuvo firme. Haití intentó reaccionar en los minutos finales, pero se topó con las manos seguras de Édrick Menjívar, quien respondió con solvencia en cada intento. El pitazo final confirmó una victoria contundente que devuelve la confianza al equipo nacional, que ahora vuelve a mirar con ilusión el camino rumbo al Mundial de 2026.

Ficha técnica