Cristiano Ronaldo rompe impresionante récord que tenía jugador centroamericano en eliminatorias

Lisboa, Portugal.- El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió este martes en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 40 tantos para superar al guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz .

El atacante luso remontó en la primera parte el tanto del conjunto magiar con dos tantos en los minutos 22 y 48. El primero, tras un centro de Semedo al segundo palo que remató a placer; y el segundo, de volea después de una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Cristiano deja atrás a Carlos "Pescadito" Ruiz , que marcó 39 goles con Guatemala en las eliminatorias mundialistas y a Lionel Messi, que de momento acumula 36 dianas en las fases de clasificación. Además, con sus dos últimos goles, el delantero portugués suma 947 en toda su carrera y se aproxima partido a partido a los 1.000 tantos.

La Portugal de Cristiano Ronaldo empató este martes contra Hungría (2-2), una noche en la que parecía confirmar su presencia en la Copa del Mundo, pero un tanto en los últimos minutos amargó la fiesta y ahora deberá esperar hasta la próxima jornada.

En el Estadio Jose Alvalade de Lisboa, el veterano delantero firmaba la remontada al minuto 22' y cuando el primer tiempo ya finalizaba (45+2').

Los húngaros se habían puesto en ventaja desde los 8' con el tanto de Attila Szalai y, cuando la afición portuguesa festejaba el pase al Mundial, Dominik Szoboszlai, volante del Liverpool, silenció el recinto con el gol para sentenciar el empate a los 92'.

Tras cuatro jornadas disputadas, Portugal marcha como líder solitario del Grupo F con 10 puntos. El equipo de CR7 necesitaba ganarle a Hungría y que Armenia perdiera frente a Irlanda (1-0) para clasificarse hoy mismo.

Los resultados se estaban dando, pero ese tanto de Szoboszlai acabó con la fiesta de Portugal en los últimos minutos.