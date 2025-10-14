Después de 16 años, Sudáfrica disputará nuevamente una Copa del Mundo

Mbombela, Sudáfrica.- La selección de Sudáfrica volverá a disputar, dieciséis años después, una fase final de la Copa del Mundo, tras certificar este martes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 3-0 a Ruanda. No lo tenían fácil los 'Bafana Bafana' para regresar a una Copa del Mundo en la que no participaban desde que fueron los anfitriones en 2010, ya que, además de la victoria, necesitaban un tropiezo de Benín, que cayó por 4-0 en su visita a Nigeria.

Pero la responsabilidad de lograr por primera vez en su historia la clasificación para un Mundial pareció pesar como una losa para los jugadores del equipo beninés que, a los tres minutos de juego, ya marchaban por detrás el marcador (1-0) Y es que los 'guepardos' nunca encontraron la fórmula para contener a la pareja que conformaron Victor Osimhen y Samu Chukwueze, que en poco más de media hora se encargaron de acabar con el sueño mundialista de Benín. Si a los tres minutos Osimhen no desaprovechó un pase en profundidad de Chukwueze para firmar el 1-0, en el 37 el delantero del Galatasaray turco estableció el momentáneo 2-0 al cabecear a las redes un centro desde la derecha del exjugador del Villarreal. Goles que no aplacaron la voracidad de Victor Osimhen que, a los seis minutos de la segunda mitad, completó el triplete al culminar con un sensacional remate de cabeza (3-0) una falta botada por Moses Simon.