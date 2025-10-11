"Supremo" hará partido de tiktokers en La Ceiba y anuncia premio de L100 mil, ¿cómo ganarlos?

El famoso creador de contenido Lester Cardona, más conocido como "Supremo", anunció un último juego de tiktokers en Honduras, el cual será ante Nicaragua. Supremo adelantó que habrá un premio de 100 mil lempiras y esta será la forma para poder ganarlo.
Los tiktokers de Honduras han jugado un total de seis partidos, dos en Honduras y llenando tanto los estadios Morazán como el Olímpico de San Pedro Sula.
"Supremo" adelantó que este será el último juego o al menos esperarán al otro año para volver a tener cotejos de tiktokers, los cuales han sido un éxito en Honduras.
Esta vez jugarán ante Nicaragua, cotejo que será el 31 de octubre en el Estadio Municipal Ceibeño, de La Ceiba. Los anteriores dos en Honduras fueron en San Pedro Sula.
"Supremo" adelantó que habrá un premio de 100 mil lempiras para las personas que asistan. Como octubre es el mes donde se celebra el Halloween, la persona que tenga un mejor disfraz el día del partido, se ganará los 100 mil lempiras.
El cotejo se jugará en el recinto ceibeño, el cual recientemente fue remodelado y se le cambió su grama a gramilla híbrida. Supremo no ha anunciado cómo se elegirá al ganador de los 100 mil lempiras, si serán los aficionados o de qué manera se hará la elección.
El último partido de los tiktokers fue ante Guatemala en Guatemala, cotejo que perdieron 2-1 y que no tuvo tanta afluencia de personas.
En ese juego la Selección de Hondura contó con dos refuerzos: los brasileños Juninho y Joao, quien antes había jugado también con la Bicolor de tiktokers.
Previamente, jugaron dos partidos ante Brasil, los cuales se perdieron 2-0 en territorio brasileño y 2-1 en el Olímpico de San Pedro Sula.
Ante El Salvador se perdió 3-2 de visita y se le ganó 2-1 en el Morazán de San Pedro Sula, en ambos cotejos en la capital industrial hubo llenazos.