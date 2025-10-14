  1. Inicio
Mundial 2026: Los 28 clasificados a la Copa del Mundo; hoy se sumaron seis

Tres de África, dos de Asia y uno de Europa consiguieron su boleto este 14 de octubre

  • 14 de octubre de 2025 a las 14:18
De a poco va tomando forma el Mundial 2026 y es que este 14 de octubre se sumaron seis nuevas selecciones al listado de clasificados, para un total de 28. Además, se definieron los repechajes en Asia y África. Estos son los clasificados a la Copa del Mundo.

Canadá - Uno de los anfitriones y jugará su Mundial número tres luego de 1986 y 2022. Acogerá partidos en Vancouver y Toronto.

Estados Unidos - Sede de la final del Mundial en Nueva York, los norteamericanos participarán en el Mundial por vez 14.

Argentina - La campeona del mundo terminó la eliminatoria de Conmebol como líder y estará en el certamen tras haberlo jugado 18 veces.

Brasil - Es la única selección que ha participado en todos los Mundiales desde que se empezó a jugar en 1930.

Colombia - Los cafeteros, aunque parezca increíble, apenas jugarán el Mundial por séptima vez en su historia.

Ecuador - Los andinos jugarán su quinta Copa del Mundo, la primera fue en el 2002.

Paraguay - Regresa al Mundial tras haberlo jugado en el 2010 y será su edición número nueve en la historia.

Inglaterra - Este 14 de octubre se convirtió en la primera selección de la Euro en conseguir a la Copa del Mundo. Han clasificado 16 veces.

Nueva Zelanda - Hace varios meses lograron el boleto por Oceanía al vencer a Nueva Caledonia. Han clasificado tres veces a la justa mundialista.

Egipto -Pasamos a África donde este 14 de octubre se confirmaron a los 9 representante, de los primeros fue la Egipto de Mohamed Salah que ha clasificado tres ocasiones.

Argelia - Ellos han logrado el boleto en las ediciones de 1982, 1986, 2010, 2014 y 2026.

Túnez - Esta selección también consiguió su boleto hace semanas y han calificado en seis oportunidades al Mundial.

Senegal - Tendrán la oportunidad de jugar el torneo por cuarta ocasión en su historia, consiguieron el boleto este 14 de octubre.

Sudáfrica - Los "Bafana Bafana" vuelven a un Mundial tras ser sede en el 2010, también lograron su boleto hoy 14 de octubre.

Costa de Marfil - Los campeones de África son otra selección que clasificaron hoy y jugarán el Mundial por cuarta vez en su historia.

Por África son 9 representantes directos: Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Túnez, Ghana, Marruecos, Egipto, Argelia y Cabo Verde; esta última selección jugará el certamen por primera vez en su historia. En África habrá repechaje para un boleto a la repesca intercontinental el cual será peleado por Gabón vs Nigeria y Congo vs Camerún.

Cerramos con Asia donde ya están los 8 clasificados directos: Japón fue de los primeros y ha clasificado al Mundial ocho veces.

Corea del Sur - Es la que tiene más participaciones en Asia con 12 oportunidades, además de ser cuartos en en el 2002.

Uzbekistán - Lograron su boleto a la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Arabia Saudita - Consiguieron el boleto este 14 de octubre al vencer al empatar 0-0 vs Irak y mandarlos a repesca.

Qatar - También lograron el boleto este día al derrotar 2-1 a Emiratos Árabes y enviarlos al repechaje, es su segunda clasificación.

Jordania - Se unen al listado de los debutantes en la Copa del Mundo. Lo más cerca que habían estado fue el repechaje vs Uruguay para el 2014.

Australia - Desde que se mudaron a Asia no fallan y han logrado el boleto en siete oportunidades.

Irán - Otro habitual en Asia al haberse clasificado siete veces. En Asia habrá un repechaje entre Emiratos e Irak y el ganador disputará la repesca intercontinental donde habrá dos de Concacaf.

