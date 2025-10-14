Guatemala se desquita ante El Salvador y sigue en la pelea por clasificar al Mundial United 2026

San Salvador, El Salvador.- La Selección de Guatemala hizo lo suyo en su visita a El Salvador, un equipo que no ha pesado en esta eliminatoria, y lo terminó derrotando por la mínima en el estadio Cuscatlán.

El único gol del partido fue obra de Óscar Santís que soltó un bombazo desde fuera del área cuando apenas comenzaba la segunda parte y con eso bastó para que los de Luis Fernando Tena se llevaran el triunfo.

Una vez la afición 'guanaca' se fue triste, de nada sirvió llenar el Cuscatlán, sus jugadores no fueron capaz de anotar y al menos conseguir un empate. El triunfo de casualidad como visitante ante Guatemala en la primera fecha de esta última fase de la eliminatoria se ha venido reflejando en el equipo del colombiano Hernán Darío Gómez.

El Salvador con esta derrota quedó de último en el Grupo con los tres puntos conseguidos en el primer partido, por su parte Guatemala se mete a la pelea y queda a un punto de Surinam que es líder y Panamá segundo, quienes tienen seis unidades. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para el equipo de Tena se le viene un cierre de mucha adrenalina, así como a las otras dos selecciones que están en los primeros puestos del grupo. Guatemala le toca recibir a Panamá el 13de noviembre, quien no ha tenido una buena fase final y luego visita a Surinam. Por su parte El Salvador cierra con dos visitas, primero lo hará ante Surinam y el 18 de noviembre ante los 'Canaleros' que pelean ese boleto al Mundial United 2026.

Alineaciones