¿Qué le robaron a la selección de México y cómo fue el incidente previo al juego con Japón?

Malas noticias para el grupo de jugadores de la Selección Nacional de México previo al juego amistoso contra Japón, les han robado mientras están concentrados
La Selección de México comenzó la concentración de cara a los partidos contra las selecciones asiáticas de Japón y Corea del Sur en los Estados Unidos por la Fecha FIFA.
El delantero del Anderlecht belga César Huerta se perderá por lesión los partidos amistosos de la selección mexicana contra la de Japón, el próximo sábado, y la de Corea del Sur este 9 de septiembre, informó la Federación Mexicana de Fútbol.
El equipo dirigido por Javier Aguirre comenzó los trabajos en Oakland, California, pero un incidente de seguridad afectó directamente a miembros del equipo técnico.
Según el medio mexicano Televisa, un grupo de personas abrieron forzando los seguros de una camioneta donde llevaban material para las sesiones de entrenamiento.
Hasta los momentos no se ha confirmado con precisión qué artículos fueron robados, solo que eran para los trabajo de entrenamiento.
Todo ocurrió en el centro de Oakland (Downtown), zona que ha sido señalada por su alto indice de delincuencia.
No solo el 'Tri', según Gibrán Araige, periodista mexicano, también fue victima de un robo, rompieron los cristales de su vehículo, aunque no había objetos de valor.
México juega su primer partido amistodo ante Japón, programado para este viernes 6 de septiembre a las 20:00 horas
El segundo encuentro del 'Tri' es el martes 9 de septiembre a las 19:00 horas ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennesse.
El inicio de la gira de la Selección de México por Estados Unidos no inició como lo tenían pensado.
El equipo mexicano llega de ganar la Copa Oro 2025 ante su similar de los Estados Unidos.