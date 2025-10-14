  1. Inicio
¿Qué selecciones jugarán el repechaje al Mundial 2026?

Honduras puede llegar este mini torneo que está pactado para efectuarse en México del 2026

El Mundial 2026 se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Las confederaciones asiáticas y africanas definieron a todos sus clasificados directos al Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Este 14 de octubre se sumaron seis selecciones al listado de 28 calificados, tres de África y dos se Asia.

Los tres africanos son Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal; mientras Qatar y Arabia Saudita lo consiguieron por el continente asiático.

En tanto, Inglaterra fue el primer clasificado de Europa.

Con ello, el repechaje intercontinental va tomando forma, mini torneo que tendrá a dos representantes de Concacaf y donde Honduras podría llegar a disputarlo si no consigue el boleto directo.

Este repechaje intercontinental otorgará los últimos dos boletos al Mundial y se jugará en marzo del 2026 en Guadalajara y Monterrey, México.

De momento ya hay dos selecciones clasificadas: Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol).

Concacaf otorga dos cupos y los otros espacios serán para Asia y África. Por parte de Asia se definirá entre Emiratos Árabes Unidos e Irak, selecciones que jugarán una serie ida y vuelta.

En tanto, en el continente africano saldrá uno de entre cuatro países: Gabón vs Nigeria y Congo vs Camerún; los ganadores se enfrentarán entre sí por ese ticket a la repesca intercontinental.

De parte de Concacaf lo jugarán los dos mejores segundos (de tres grupos) y es ahí donde Honduras busca ser primero por sobre Costa Rica y Haití, para evitarlo.

De los seis clasificados a la repesca, los dos mejores en el ranking clasificarán automáticamente a una segunda ronda y los cuatro peores quedarán cuadrados en dos llaves que serán a partido único; los ganadores jugarán por uno de los boletos ante los dos países mejor ubicados.

Clasificados al repechaje intercontinental

Oceanía: Nueva Caledonia

Conmebol: Bolivia

Asia: Ganador del Emiratos Árabes vs Irak

África: Ganador de las llaves Gabón vs Nigeria y Congo vs Camerún

Concacaf: Los dos aún por definir

