¿Qué selecciones jugarán el repechaje al Mundial 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Las confederaciones asiáticas y africanas definieron a todos sus clasificados directos al Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. Este 14 de octubre se sumaron seis selecciones al listado de 28 calificados, tres de África y dos se Asia.

Los tres africanos son Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal; mientras Qatar y Arabia Saudita lo consiguieron por el continente asiático. En tanto, Inglaterra fue el primer clasificado de Europa. Con ello, el repechaje intercontinental va tomando forma, mini torneo que tendrá a dos representantes de Concacaf y donde Honduras podría llegar a disputarlo si no consigue el boleto directo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Este repechaje intercontinental otorgará los últimos dos boletos al Mundial y se jugará en marzo del 2026 en Guadalajara y Monterrey, México. De momento ya hay dos selecciones clasificadas: Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol). Concacaf otorga dos cupos y los otros espacios serán para Asia y África. Por parte de Asia se definirá entre Emiratos Árabes Unidos e Irak, selecciones que jugarán una serie ida y vuelta.

En tanto, en el continente africano saldrá uno de entre cuatro países: Gabón vs Nigeria y Congo vs Camerún; los ganadores se enfrentarán entre sí por ese ticket a la repesca intercontinental. De parte de Concacaf lo jugarán los dos mejores segundos (de tres grupos) y es ahí donde Honduras busca ser primero por sobre Costa Rica y Haití, para evitarlo. De los seis clasificados a la repesca, los dos mejores en el ranking clasificarán automáticamente a una segunda ronda y los cuatro peores quedarán cuadrados en dos llaves que serán a partido único; los ganadores jugarán por uno de los boletos ante los dos países mejor ubicados.

Clasificados al repechaje intercontinental