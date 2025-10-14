¿Qué selecciones jugarán el repechaje al Mundial 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Las confederaciones asiáticas y africanas definieron a todos sus clasificados directos al Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.
Este 14 de octubre se sumaron seis selecciones al listado de 28 calificados, tres de África y dos se Asia.
Los tres africanos son Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal; mientras Qatar y Arabia Saudita lo consiguieron por el continente asiático.
En tanto, Inglaterra fue el primer clasificado de Europa.
Con ello, el repechaje intercontinental va tomando forma, mini torneo que tendrá a dos representantes de Concacaf y donde Honduras podría llegar a disputarlo si no consigue el boleto directo.
Este repechaje intercontinental otorgará los últimos dos boletos al Mundial y se jugará en marzo del 2026 en Guadalajara y Monterrey, México.
De momento ya hay dos selecciones clasificadas: Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol).
Concacaf otorga dos cupos y los otros espacios serán para Asia y África. Por parte de Asia se definirá entre Emiratos Árabes Unidos e Irak, selecciones que jugarán una serie ida y vuelta.
En tanto, en el continente africano saldrá uno de entre cuatro países: Gabón vs Nigeria y Congo vs Camerún; los ganadores se enfrentarán entre sí por ese ticket a la repesca intercontinental.
De parte de Concacaf lo jugarán los dos mejores segundos (de tres grupos) y es ahí donde Honduras busca ser primero por sobre Costa Rica y Haití, para evitarlo.
De los seis clasificados a la repesca, los dos mejores en el ranking clasificarán automáticamente a una segunda ronda y los cuatro peores quedarán cuadrados en dos llaves que serán a partido único; los ganadores jugarán por uno de los boletos ante los dos países mejor ubicados.
Clasificados al repechaje intercontinental
Oceanía: Nueva Caledonia
Conmebol: Bolivia
Asia: Ganador del Emiratos Árabes vs Irak
África: Ganador de las llaves Gabón vs Nigeria y Congo vs Camerún
Concacaf: Los dos aún por definir