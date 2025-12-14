Rodrigo de Olivera hace historia en Honduras: el récord que batió el uruguayo

El atacante de los potros destruyó el récord de Claudio Nicolás Lobariñas Cardozo quien era su compatriota con más goles en un solo torneo del campeonato hondureño y cuyo récord databa desde el Apertura 2011. En ese torneo con la camiseta del Marathón, Cardozo firmó 15 anotaciones.

Puerto Cortés, Honduras.- Rodrigo de Olivera (30 años), delantero uruguayo del Olancho FC marcó al Platense por la Triangular Final y con ello se convirtió en el charrúa con más goles en un solo torneo en la Liga Nacional de Honduras. No ha habido uno con los registros de él en toda la historia.

A lo largo de la historia de la primera división de Honduras, son pocos los jugadores de origen uruguayo que se han erigido como goleadores de un torneo.



De acuerdo a los reportes únicamente hay tres nombres, ya que aparte de Cardozo está Rubén Alonso en 1988 (torneos largos) con 8 goles con el Real España.

Después aparece Óscar Horacio Torlacoff, quien con la elástica del Atlético Choloma se consagró como el jugador con más goles en el campeonato Clausura 2012.



Lo hizo marcando 9 goles y desde ese torneo no ha habido un charrúa con más goles en un torneo, o mejor dicho, que se lleve el cetro de goleador. Es decir, hace 13 años.

El torneo de Rodrigo de Olivera con los potros es bastante prolífico mas que todo porque no ha marcado ningún gol de penal. Ha disputado 22 partidos y ha anotado 16 dianas, una cuota de goles bastante elevado. Con el Juticalpa FC en la temporada pasada firmó 8 en 35 compromisos.

