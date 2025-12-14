Próxima jornada de la triangular del torneo Apertura: Motagua a dura visita

Tegucigalpa, Honduras.- Terminó la segunda jornada de la Triangular Final del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, fase de liguilla donde nada aún esta definido, pero sí con síntomas y evaluaciones que llevan a pensar quiénes serán los finalistas del torneo. Real España dio el gran batacazo de la segunda fecha de este fin de semana luego de meterse al estadio Nacional de Tegucigalpa y pegarle feo al Motagua con un categórico 0-3. Este resultado le merma las posibilidades a los azules ya que le quedan dos clásicos contra Olimpia y su visita a San Pedro Sula.

Ahora todos los clubes se centran en la tercera jornada que se jugará en medio de semana con dos partidos vibrantes que podrían ir dilucidando la situación en este recta final del torneo. El Grupo A nos tiene preparados un platillo exquisito con un clásico nacional entre Olimpia y Motagua, esto el miércoles 17 de diciembre a las 7:30 de la noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Los albos vienen de vencer al Real España (descansa) en la primera jornada.

Ya en el Grupo B habrá otro juego eléctrico entre Marathón, que vapuleó 0-3 al Olancho FC en la primera salida, y Platense, partido a disputarse a las 7:30 de la noche en San Pedro Sula el jueves 18 de diciembre, con estadio por confirmar ya que podría ser en el Morazán u Olímpico. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para las Jornadas 4 y 5, la Liga Nacional de Honduras deberá de reunirse para pactar las fechas ya que se viene Navidad y Año Nuevo y hay clubes que no están de acuerdo en jugar en esas fechas y el trayecto del campeonato se irá alargando para llegar a la gran final.

Próximos partidos de la triangular