Jonathan Rubio: su vida en Angola, lo que sucedió con Rueda y el proceso mundialista

San Pedro Sula, Honduras.- Jonathan Rubio atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Petro Atlético de Angola, donde suma goles, asistencias, un título de Supercopa y participación en la Champions League africana. Su consolidación en uno de los clubes más grandes del continente ha fortalecido su confianza y rendimiento, algo que él atribuye a la estabilidad personal y a su completa adaptación al fútbol africano.

En esta entrevista con El Heraldo, el hondureño analizó con franqueza la eliminación de Honduras rumbo al Mundial 2026, su sorpresa por no haber sido considerado en el proceso. Rubio reflexionó sobre los errores de la eliminatoria, el menosprecio hacia la liga africana y lo sucedido con su compañero, ofreciendo una mirada directa y crítica sobre la realidad de la Selección Nacional. Recordando que Jonathan Rubio reveló a El Heraldo que tras una conversación con su compatriota Bryan Róchez le informó que nunca recibió mensajes del DT Reinaldo Rueda a pesar que el estratega comentó que nunca recibió respuestas del atacante.

La entrevista

Sigues destacando futbolísticamente en Angola. Tus números aumentan con más goles y asistencias. ¿En qué has cambiado respecto a la temporada anterior? "Le agradezco a Dios por la salud, que es lo más importante para cualquier persona. Estoy contento por estos primeros seis meses de mi tercera temporada en Angola, más adaptado al fútbol africano y al club. Siempre he dicho que estoy en el mejor equipo de Angola y uno de los mejores de África. Estoy feliz, mi familia está bien y eso se refleja en la cancha. Este año entramos a Champions, ganamos la Supercopa, estamos líderes del grupo y también en la tabla. Gracias a Dios seguimos peleando todos los objetivos. ¿Cuándo termina tu contrato con Petro Atlético? ¿Lo renovaste? "Firmé dos años al inicio y el año pasado renové por dos más. Mi contrato finaliza a mediados de 2027. Me siento feliz y contento. Angola es un país fantástico y el club es grande, serio y muy profesional".

Con 29 años, ¿por cuánto tiempo más te ves en Angola? ¿Te gustaría retirarte en Europa o ya estás totalmente adaptado al fútbol africano? "Espero que me falte mucho para retirarme. No sé dónde será, porque el fútbol es impredecible. Mi plan por ahora es cumplir el contrato y después ver si regreso a Europa, sigo en África o surge algo diferente. Hoy uno está en Angola, mañana puede estar en Estados Unidos, Portugal y Honduras. El fútbol ha cambiado mucho, así que prefiero ir año a año". Hablando del mercado de fichajes, ¿has recibido ofertas de Honduras o Europa? "No. Normalmente en verano, que es el mercado en Portugal, he tenido más opciones porque ahí hice gran parte de mi carrera. Pero en esta ocasión solo hubo acercamientos, nada concreto. También es complicado para los clubes cuando un jugador tiene contrato" ¿Futbolistas hondureños te han escrito para preguntar sobre jugar en Angola? ¿Puedes mencionar tres nombres que recomendarías para el fútbol africano? "En Angola ya han pasado varios hondureños. Estuvo Moya y también Róchez el año pasado. Es difícil mencionar solo tres porque en Honduras hay muchos jugadores con calidad. El salto de Honduras a Europa es difícil y a África aún más por la distancia. Pero deseo que más hondureños salen al extranjero; eso es bueno para la Selección y para ellos mismos. Desde Angola nadie me ha escrito preguntando por venir. Sí me han escrito para Portugal, pero no para África.

Selección Nacional de Honduras