La razón por la que Levante y Kervin Arriaga no jugarán ante el Villareal

Valencia, España.- El Levante-Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este domingo a las 11:30 am (hora en Honduras) en el Ciutat de València, ha sido aplazado por la alerta roja decretada en Valencia. La RFEF ha comunicado la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, solicitó el sábado por la tarde la suspensión del partido por el riesgo de fuertes lluvias y también lo ha solicitado a la RFEF el propio Levante este mismo domingo. En su escrito, la RFEF explica que concede “a ambos clubes y a la Liga Nacional de Fútbol Profesional un plazo de cinco días hábiles para que, de forma coordinada, propongan nueva fecha y hora para la celebración del encuentro suspendido”.

¿Cuándo se jugaría?

Tras haberse confirmado el aplazamiento del Levante-Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports, el club valenciano entiende que el partido podría celebrarse entre el 7 y el 8 de enero de 2026. La RFEF ha comunicado a ambos clubes la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.