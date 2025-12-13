  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona certifica el liderato sobre el Real Madrid mientras Atlético se asoma

Con la victoria sobre Osasuna, los culés se ponen a siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid que juega el domingo contra Alavés

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 13:18
Barcelona certifica el liderato sobre el Real Madrid mientras Atlético se asoma

El campeonato de España se enciende al rojo vivo cerca de completar la primera vuelta.

 Foto: Cortesía

Barcelona, España.- Dos goles de Raphinha son suficientes para una victoria sufrida del Barça ante un Osasuna que se replegó en su zona defensiva.

Al equipo de Hansi Flick le costó romper el cerrojo de la defensa del equipo de Pamplona, y no fue hasta la segunda parte que Raphael Dias encontró la llave para abrir el marcador.

Messi puso en riesgo su vida: El caos que se generó en India con la llegada del astro argentino

En el último encuentro como local en el 2025, los blaugranas sumaron 43 puntos y se ponen a 7 puntos del Real Madrid que tiene 36 puntos y un partido menos.

Por su parte, Atlético de Madrid derrotó al Valencia con gol de Griezmann para llegar a 34 unidades y pone presión al Villareal que tiene dos partidos menos y se posiciona en el tercer lugar con 35 puntos.

Los Merengues visitarán la ciudad de Vitoria con el objetivo de no perder de vista al Barcelona de la primera posición. Mientras tanto, Villareal visita al Levante de Kervin Arriaga (11:30 am, hora de Honduras) con la posibilidad de colocarse en segundo lugar.

Tabla de posiciones

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Alberto Cerrato

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias