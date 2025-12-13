Barcelona certifica el liderato sobre el Real Madrid mientras Atlético se asoma

Al equipo de Hansi Flick le costó romper el cerrojo de la defensa del equipo de Pamplona, y no fue hasta la segunda parte que Raphael Dias encontró la llave para abrir el marcador.

Barcelona, España.- Dos goles de Raphinha son suficientes para una victoria sufrida del Barça ante un Osasuna que se replegó en su zona defensiva.

En el último encuentro como local en el 2025, los blaugranas sumaron 43 puntos y se ponen a 7 puntos del Real Madrid que tiene 36 puntos y un partido menos.

Por su parte, Atlético de Madrid derrotó al Valencia con gol de Griezmann para llegar a 34 unidades y pone presión al Villareal que tiene dos partidos menos y se posiciona en el tercer lugar con 35 puntos.

Los Merengues visitarán la ciudad de Vitoria con el objetivo de no perder de vista al Barcelona de la primera posición. Mientras tanto, Villareal visita al Levante de Kervin Arriaga (11:30 am, hora de Honduras) con la posibilidad de colocarse en segundo lugar.