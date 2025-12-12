Anuncian barrida inesperada en el Inter Miami de Lionel Messi y confirman nuevo fichaje

Dura sacudida en el Inter Miami de Lionel Messi y el hondureño David Ruiz. Revelan la larga lista de jugadores que no siguen de cara a la próxima temporada.
Inter Miami fue campeón de la MLS Cup 2025 luego de derrotar a Vancouver Whitecaps 3-1 en el partido de la gran final, pero en Las Garzas no descansan y ya hay movimientos en la plantilla.
Sin embargo, Inter Miami tuvo poco tiempo para celebrar el primer título en la historia del equipo en la MLS y ya empezó a tomar decisiones de cara a la temporada 2026: cuatro compañeros de Lionel Messi fueron despedidos con un comunicado oficial.
Luego de terminar en la tercera posición de la Conferencia Oeste, Inter Miami no dejó dudas, y salvo una derrota en primera ronda contra Nashville SC, terminó siendo campeón tras tres contundentes victorias ante FC Cincinnati, New York City FC y Vancouver Whitecaps, en las que marcó 12 goles.
El departamento de comunicaciones de Inter Miami comunicó este jueves 11 de diciembre que un extremo izquierdo, un arquero, un defensa central y un lateral derecho no seguirán siendo compañeros de Messi porque no hicieron los méritos suficientes para continuar en el equipo.
A pesar de que el extremo Fafa Picault, futbolista haitiano, tenían opción para renovar contrato con el club de David Beckham, Inter Miami decidió despedirlo.
El arquero William Yarbrough es otro de los futbolistas que tenía opción de extender su vínculo, pero el club de Florida ha anunciado que no seguirán formando parte del equipo.
A estos dos nombres se suma el defensor central Ryan Sailory, quien se quedó sin contrato y el club decidió no renovarlo de cara a la próxima temporada en Estados Unidos.
El caso del lateral derecho es Marcelo Weigandt. Al argentino se le acabó el préstamo y el Inter Miami decidió no seguir contando con sus servicios para el 2026.
El histórico Sergio Busquets había anunciado que al final de la temporada se iba a retirar del fútbol, por ende, es otra de las bajas en el equipo de Florida.
Jordi Alba es otro de los que anunció su retiro y tras salir campeón con Inter Miami en la MLS, el español le pone fin a su carrera como futbolista profesional.
“El Club mantiene negociaciones con Allen Obando (préstamo concluido), Rocco Ríos Novo (préstamo concluido), Luis Suárez (fuera de contrato), Baltasar Rodríguez (préstamo concluido) y Tadeo Allende (préstamo concluido)", comunicó el Inter Miami en sus redes sociales.
Por otro lado, el club de David Beckham anunció recientemente la extensión de contrato del defensor Ian Fray en sus redes sociales, alargando el vínculo del estadounidense.
Así como hay barrida, el club confirmó los que siguen en el equipo: “Jugadores con contrato asegurado para la temporada 2026: Noah Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Tyler Hall, Gonzalo Luján, Lionel Messi, Santiago Morales, David Ruiz, Mateo Silvetti, Telasco Segovia y Óscar Ustari”, publicó Inter Miami en su página oficial.
El Inter Miami se quedará con la ficha de Rodrigo De Paul y el Atlético ingresa 14,5 millones. El equipo estadounidense confirma la adquisición del argentino por 17 millones de dólares. Llegó como cedido, pero con la intención de ejercer el movimiento a final de año.
“Tenemos la ventana de invierno con dos de los mejores jugadores de esta generación retirándose, como lo son Jordi Alba y Sergio Busquets. Nosotros ya tenemos reemplazos”, reveló Jorge Más, propietario de Inter Miami, sobre el horizonte del equipo donde juega Lionel Messi actualmente.
Cabe recordar que Messi recientemente renovó contrato con el Inter Miami, mismo que lo vincula hasta 2028 con el club de Florida, es decir, el astro argentino vestirá de rosa hasta sus 41 años de edad.
Por su parte, David Ruiz también fue renovado hace unos meses y firmó un nuevo contrato hasta 2028 con una opción para ampliarlo para el 2029, según informó el club.