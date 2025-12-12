  1. Inicio
Son una belleza: Así están quedando los camerinos del remodelado estadio Juan Ramón Brevé

La directiva del Olancho FC reveló la fecha de entrega de los modernos vestuarios y será ante de lo esperado

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 09:19
Buenas noticias siguen llegando a la ciudad de Juticalpa Olancho. Así avanza la remodelación de los camerinos del estadio Juan Ramón Brevé Vargas,

Fotos: Emilio Flores / EL HERALDO.
El estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, Olancho luce sus mejores galas desde su reapertura el pasado mes de septiembre del presente año.

El bello inmueble olanchano se reinauguró tras ser intervenido por CONDEPOR, confirmando el cuarto engramillado híbrido en el fútbol catracho.
Además, se colocó una nueva área de banquillos que actualmente utilizan los equipos de la Liga Nacional de Honduras.

Pero uno de los aspectos que faltaba por mejorar eran los camerinos del recinto deportivo y la buena noticia es que ya se pusieron manos a la obra.

Los nuevos camerinos del estadio Juan Ramón Brevé Vargas ya lucen casi terminados y presentan un diseño moderno y atractivo.
La obra registra un avance del 95%, según confirmó el jefe de prensa de Olancho FC, Walter Castro.
Los camerinos cuentan con aire acondicionado y climatización completa, ofreciendo condiciones de primer nivel mundial.
El área de vestidores incluye espacios amplios para que los jugadores se cambien, con estanterías para camisetas y asientos cómodos.
Se ha instalado una tina con hidromasaje equipada con su respectivo sistema de control de temperatura.
El sector de duchas ya está montado e incluye siete duchas nuevas, listas para el uso de los futbolistas.
También fueron habilitados cinco baños, lavamanos y un área completa de orinarios.
Entre los detalles pendientes, únicamente resta colocar un mesón utilizado para masajes y tratamientos físicos.
Tanto el camerino local como el visitante tendrán el mismo tamaño, calidad y acabados, según lo previsto por las autoridades.
La directiva de Olancho FC destaca que esta infraestructura está entre las mejores de Honduras y Centroamérica.
Se espera que los nuevos camerinos estén disponibles para el próximo partido de Olancho FC ante Platense.
