Respira Xabi Alonso con noticia sobre el estado del francés Kylian Mbappé

Madrid, España.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, confirmó la recuperación de Kylian Mbappé, que arrastraba una dolencia en la rodilla izquierda tras un fuerte golpe, y su presencia ante el Alavés en LaLiga, tras no poder jugar frente al Manchester City en la Liga de Campeones. "Recuperamos a Kylian. Está bien para jugar y mañana decidiremos. Es una buena noticia, evidentemente", aseguró en su comparecencia ante los medios en la Ciudad Real Madrid.

No confirmó si cita en la convocatoria a los defensas Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, y admitió que llamará a varios canteranos. Con el primer equipo se ejercitaron el sábado los defensas Joan Martínez y Víctor Valdepeñas 'Valde', y los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch. "Respecto al City no hay ninguna otra baja, recuperamos a Kylian pero tenemos tres sancionados (Carreras, Fran García y Endrick). Es parte del juego y no contamos con muchos jugadores, por lo que completamos la convocatoria con jugadores del Castilla que siempre que suben dan calidad al entrenamiento y están dispuestos en caso de ser necesitados. A Vitoria vamos con los que están bien y los que nos ayudan", afirmó.

Regreso de Kylian

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, regresó a la dinámica de grupo en vísperas de la visita al Alavés y fue la gran novedad en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, aliviando la plaga de bajas de Xabi Alonso, que también podría recuperar a los defensas Dean Huijsen y Antonio Rüdiger. Se probó Mbappé en la Ciudad Real Madrid en su vuelta al césped, buscando confianza en la rodilla izquierda, donde sufrió un fuerte golpe ante el Celta de Vigo el pasado domingo, que le impidió tener minutos el miércoles ante el Manchester City.