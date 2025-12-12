Revelan la gravedad de la lesión de César Samudio en Marathón: ¿Estará ante Platense?

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón sufrió un duro golpe en el duelo ante Olancho FC luego de que su portero titular, el panameño César Samudio, tuviera que abandonar el terreno de juego por una molestia muscular. El guardameta verdolaga fue sustituido por Enzo Torres, encendiendo de inmediato las alarmas en el club de cara a la apretada agenda de las Triangulares del torneo Apertura 2025.

Según conoció EL HERALDO, las primeras evaluaciones médicas señalan que Samudio deberá someterse a un proceso de recuperación estimado entre 7 y 10 días, ya que el problema se localiza en uno de los aductores.