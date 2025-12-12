Revelan la gravedad de la lesión de César Samudio en Marathón: ¿Estará ante Platense?

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón sufrió un duro golpe en el duelo ante Olancho FC luego de que su portero titular, el panameño César Samudio, tuviera que abandonar el terreno de juego por una molestia muscular. El guardameta verdolaga fue sustituido por Enzo Torres, encendiendo de inmediato las alarmas en el club de cara a la apretada agenda de las Triangulares del torneo Apertura 2025.
Según conoció EL HERALDO, las primeras evaluaciones médicas señalan que Samudio deberá someterse a un proceso de recuperación estimado entre 7 y 10 días, ya que el problema se localiza en uno de los aductores.
A pesar de ese avance positivo, el guardameta panameño está descartado para el próximo compromiso de Marathón ante Platense el jueves 18 de diciembre en San Pedro Sula. El club también lo tiene marcado como duda para la visita a Puerto Cortés, en la continuación de la Triangular, a la espera de estudios más profundos que determinen el diagnóstico oficial.
Los exámenes programados serán determinantes para conocer el alcance real de la lesión y decidir si Samudio podrá reincorporarse antes del cierre de la segunda fase del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Mientras tanto, Enzo Torres se perfila como el encargado de defender el arco esmeralda en el crucial choque ante Platense. Marathón confía en poder recuperar a Samudio lo antes posible, consciente de su importancia en un tramo decisivo del torneo donde cada punto será determinante en la lucha por avanzar a la gran final.