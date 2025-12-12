Con un vibrante clásico: Así se jugará la segunda jornada de las triangulares del Apertura 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Este fin de semana continúa la actividad en las triangulares finales del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras con la segunda jornada, la cual llega con varios ingredientes atractivos, incluyendo un clásico nacional. En la primera fecha, se enfrentaron Real España vs. Olimpia por el Grupo A y Olancho FC vs. Marathón en el Grupo B, dejando grandes sensaciones, a pesar de las múltiples criticas que ha recibido este formato.

En el partido debut, los Merengues lograron imponerse ante la Máquina con un gol solitario de Jorge "El Toro" Benguché en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Ese resultado dejó al Olimpia en la primera posición del Grupo A con 3 puntos, Motagua es segundo ya que descansó en la primera fecha y Real España ocupa el último lugar con -1 en diferencia de goles. En el Grupo B, Olancho FC sufrió una dura derrota en su casa, el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, a manos del Marathón. Los Verdolagas tuvieron una noche inspirada y lograron vencer a los Potros por un marcador de 3-0. Los goles fueron de Isaac Castillo, Cristian Sacaza y Rubilio Castillo. Con este resultado, Marathón se colocó en la primera posición de su grupo con 3 puntos, seguido por Platense, que descansó en la jornada inaugural, y Olancho FC que quedó con cero unidades y -3 en diferencia de goles.

Para la segunda fecha, en el Grupo A, Motagua recibirá al Real España de Jeaustin Campos, que necesita sumar un triunfo para mantener vivas sus posibilidades de llegar a la final del torneo. Del otro lado está el Ciclón Azul de Javier López, que busca mantener el buen futbol mostrado tras golear 7-1 al Génesis PN en el cierre de las vueltas regulares. Olimpia descansará en esta fecha. En el Grupo B, Platense será local ante el Olancho FC en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. El Tiburón llega motivado y con su goleador Erick “Yio” Puerto como máximo artillero del certamen. Al frente tendrá a un Olancho FC urgido de sumar para no quedarse en el último lugar del grupo. Marathón descansará en esta jornada. *NOTA: Es importante recordar que, según el reglamento del torneo, únicamente avanzan a la gran final los líderes de cada triangular, tanto del Grupo A como del Grupo B. Con este formato, cada punto se vuelve determinante y el margen de error es mínimo, por lo que la segunda jornada será crucial para todos los involucrados.

Partidos de la segunda jornada de las triangulares