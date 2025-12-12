Rubilio Castillo habló sobre su ausencia en la 'H' y reveló a quién dedicaría el título

Olancho, Honduras.- Rubilio Castillo siente extrema confianza en lo personal y se ilusiona por el comienzo del Marathón en la triangular donde goleó por 3-0 al Olancho FC en las pampas. El delantero fue autor del tercer y definitivo gol en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas donde lograron los primeros 3 puntos de los 12 posibles en el grupo B que también comparte Platense.

"Contento, por ahí había tenido unos problemas físicos, pero quedaron atrás. Aquí todos somos importantes, los del 11 y dar lo mejor cuando te toque ingresar, este triunfo nos da alegría y tranquilidad para seguir avanzando", afirmó "Roruca". Y agregó: "Era importante estrenarse con triunfo. Nos tocó una llave compleja, hay que respetar los rivales, Olancho no fue fácil, tenemos que seguir mejorando. Nadie se puede ver en la final, faltan partidos, es importante este triunfo, pero esto no te garantiza nada. Hay que seguir de la misma manera y así estar en las instancias finales". La próxima semana tendrán su segundo encuentro ante Platense en San Pedro Sula. "Ellos tienen muchos jugadores que están teniendo un buen torneo. La verdad no nos enfocamos tanto en lo que ellos puedan hacer, Platense es peligroso en todas las líneas, nosotros también tenemos un equipo bueno. Será un bonito juego". Rubilio destacó la labor de Erick "Yío" Puerto, goleador del Tiburón que tiene 15 tantos en el torneo Apertura. "A mi me parece excelente, significa mucho, no salen todos los días, lo dije en su momento, me alegraba que estuviera en la Selección. Conocemos la clase de goleador que es Erick, así aprovechar las falencias que puedan tener ellos", aseguró.

Su ausencia en la selección