Contra todo pronóstico: Honduras derrota a Nicaragua en semifinales de la II Copa Centroamericana

Managua, Nicaragua.- Lo que anoche ocurrió en el gimnasio del Instituto Nicaragüense de los Deportes quedará guardado como una de las páginas más emocionantes del voleibol juvenil centroamericano.

La Selección Sub-15 femenina de Honduras, considerada outsider al inicio del torneo, firmó una actuación memorable al derrotar a la anfitriona Nicaragua y asegurar su presencia en la final de la II Copa Centroamericana Invitacional.

El encuentro fue una montaña rusa de emociones: Honduras tomó ventaja con un sólido 2-0 que silenció por momentos a la afición local. Pero las nicaragüenses, empujadas por el apoyo mayoritario, reaccionaron con fuerza para igualar el partido y llevarlo a un decisivo quinto set que puso a temblar hasta a los más tranquilos.