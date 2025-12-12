  1. Inicio
  2. · Deportes

Contra todo pronóstico: Honduras derrota a Nicaragua en semifinales de la II Copa Centroamericana

La Selección Sub-15 femenina de Honduras, logró una remontada épica ante la anfitriona Nicaragua, asegurando su pase a la final de la II Copa Centroamericana Invitacional

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 11:16
Contra todo pronóstico: Honduras derrota a Nicaragua en semifinales de la II Copa Centroamericana

Las Sub-15 de Honduras avanza a la final de la II Copa Centroamericana Invitacional, tras derrotar a la sección de Nicaragua

Foto: Cortesía

Managua, Nicaragua.- Lo que anoche ocurrió en el gimnasio del Instituto Nicaragüense de los Deportes quedará guardado como una de las páginas más emocionantes del voleibol juvenil centroamericano.

La Selección Sub-15 femenina de Honduras, considerada outsider al inicio del torneo, firmó una actuación memorable al derrotar a la anfitriona Nicaragua y asegurar su presencia en la final de la II Copa Centroamericana Invitacional.

El encuentro fue una montaña rusa de emociones: Honduras tomó ventaja con un sólido 2-0 que silenció por momentos a la afición local. Pero las nicaragüenses, empujadas por el apoyo mayoritario, reaccionaron con fuerza para igualar el partido y llevarlo a un decisivo quinto set que puso a temblar hasta a los más tranquilos.

Voleibol Sub-15: Honduras sorprende y vence 3-1 a Belice en la II Copa Centroamericana
Tras su triunfo, las heroicas catrachas avanzan a la final de la II Copa Centroamericana Invitacional.

Tras su triunfo, las heroicas catrachas avanzan a la final de la II Copa Centroamericana Invitacional.

 (Foto: Cortesía )

Ese último capítulo fue pura tensión. Con el marcador 14-11 a favor de Nicaragua, todo apuntaba a una celebración local. Sin embargo, las catrachas demostraron un temple que pocos equipos de su edad pueden presumir: punto a punto, empataron, resistieron tres posibles finales en contra y terminaron concretando una remontada épica para cerrar 20-18, desatando la euforia del banquillo hondureño.

Selección Nacional Femenina de Voleibol Sub-15 viaja a Copa Centroamericana

El triunfo no solo selló su pase a la final, sino que confirmó el gran momento de Honduras, que ya había vencido a Guatemala y Belice en sus presentaciones previas. Esta tarde enfrentarán a El Salvador en un duelo que podría darles aún más impulso de cara al domingo, cuando disputarán el título a las 6:00 p.m. en Managua.

Mientras tanto, Nicaragua, Belice y Guatemala deberán pelear el último boleto en una jornada clave para definir a la otra finalista.

Honduras, contra todo pronóstico, se ha convertido en la sensación del torneo y en un equipo que juega sin miedo, con corazón y con una convicción que se está robando todas las miradas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias