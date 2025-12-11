Voleibol Sub-15: Honduras sorprende y vence 3-1 a Belice en la II Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Con un marcador de 3-1, la Selección Nacional Femenina de Voleibol Sub-15 de Honduras venció a Belice en la II Copa Centroamericana Invitacional que se disputó en Managua, Nicaragua. Las jóvenes hondureñas demostraron, contra todo pronóstico, que iban por el título, sumando su segundo triunfo consecutivo en la Copa Invitacional de Managua. El equipo dirigido por el profesor Alex Carías mostró un rendimiento sólido en todas sus líneas. Con buena recepción, ataque efectivo y un trabajo ordenado en defensa, las catrachas dominaron los momentos clave del encuentro.

Desde el inicio se vio que las jóvenes tenían un objetivo definido, anotando dos puntos que les dieron ventaja sobre Belice. La victoria sorprendió a todos los presentes, Belice llegaba como favorita por su desempeño previo y su fortaleza física. Sin embargo, Honduras impuso ritmo, disciplina táctica y un juego colectivo que terminó inclinando la balanza. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el partido de fondo, El Salvador cayó 0-3 ante Guatemala, resultado que complica las opciones salvadoreñas dentro del certamen, aunque aún les restan dos encuentros decisivos. Por su parte, Guatemala se mantiene firme en la contienda.