Samuel García exige la renuncia de Jorge Salomón y quiere ser presidente de la FFH

Olancho, Honduras.- Samuel García analizó la derrota ante Marathón con un tono de resignación, reconociendo que su equipo hizo un esfuerzo importante, pero las cosas no se dieron en el campo. Aseguró que el plantel se volcó a buscar el empate y eso dejó espacios que el rival aprovechó. Aunque afirmó que su equipo no jugó mal, lamentó que el fútbol hondureño atraviese problemas constantes y que esta vez los resultados no acompañaron. Sobre su postura respecto a la presidencia de la Federación de Fútbol de Honduras, García fue directo y reiteró que el fútbol hondureño necesita un cambio profundo, comenzando por la renuncia de Jorge Salomón. Dijo estar dispuesto a “levantar la mano” y asumir responsabilidades, asegurando que él invierte y trabaja por el fútbol, a diferencia de dirigentes que, según él, solo cuidan intereses particulares. También mencionó que existe gente capacitada como Salomón Názar y otros hondureños con pasión y conocimiento para ocupar cargos importantes. Finalizó señalando que la federación debe estar en manos diferentes si se quiere evitar más fracasos a nivel de selecciones y ligas menores.

Declaraciones del Samuel García

Presidente Samuel García, ¿qué análisis hace del partido de hoy? Triste, porque el equipo hizo un buen esfuerzo, pero las cosas no se nos dieron. Nos volcamos a buscar el empate y, como consecuencia, llegaron los goles. Creo que el equipo no jugó mal; desafortunadamente no se concretó nada. El fútbol en Honduras vive problemas día a día. Felicito a Marathón, nos ganaron bien. No nos salieron las cosas y ahora toca esperar el próximo torneo. Presidente, lamentablemente este torneo no fue lo que se esperaba para su equipo Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En otros torneos nos ha ido bien, pero en este no se dieron los resultados; así es el fútbol. Solo queda tener paciencia hasta conformar un equipo competitivo. No me desespero, porque ya tengo experiencia en esto. Lo que sí lamento es que el fútbol esté tan dañado en este país. Mientras no cambie la federación, siempre que tengo una entrevista sin censura pido que Jorge Salomón renuncie. Si tuviera un poco de dignidad, debería hacerlo. Hay gente que queremos trabajar por el deporte. ¿Usted levanta la mano para asumir ese reto? Claro que la levanto, yo invierto y quiero al fútbol. No como algunos dirigentes que nunca han estado en el deporte y solo cuidan intereses particulares. Este año ha sido de fracasos: en la Sub-17, en la Selección Mayor, en todos los niveles. Toda la federación debe renunciar y no me voy a cansar de repetirlo. Lo digo con propiedad: soy dirigente, invierto y creo que la federación debe estar en manos diferentes para no seguir acumulando fracasos. En Costa Rica ya hubo cambios; aquí no pasa porque los equipos grandes no toman decisiones. Si ustedes levantan la mano, ¿a quiénes ve como otros candidatos? Hay buenos hondureños: está Salomón Nazar y otros que amamos el fútbol, que invertimos, que sentimos pasión, que sufrimos con los jugadores y con las ligas menores. Yo tengo todas las categorías y sé lo que significa trabajar por el fútbol. Da vergüenza ver a los miembros de la Comisión de Selecciones; deberían renunciar y dejar ese trabajo a gente capacitada. Muchos dicen que ellos están ahí porque ponen el dinero. ¿Qué opina? Nosotros solo esperamos y observamos. Van a conferencias de prensa sin aportar verdaderamente al desarrollo del fútbol. Un saludo para todos los que amamos este deporte.