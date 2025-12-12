Pablo Lavallén es contundente: "Hacer tres goles de diferencia es meritorio"

De cara a los próximos dos encuentros ante Platense, rival que cuenta con el goleador del torneo, Erick ‘Yio’ Puerto, Lavallén anticipó una serie complicada y muy física, pero recordó que su equipo también tiene artillería pesada.

También subrayó el equilibrio entre una delantera efectiva y una defensa que volvió a dejar su arco en cero, llegando ya a 13 partidos sin recibir gol. “Esto se gana por goles” y enfatizó que “en el fútbol existen los resultados” y los merecimientos sirven para otras cosas.

Sin embargo, valoró el temple de su plantel para soportar la presión y golpear en los momentos justos. “No hay partido fácil en una liguilla. Cada pelota es una disputa y hoy hicimos un buen esfuerzo”, afirmó.

Contento porque se logró lo que queríamos primeramente llevarnos los tres puntos en el primer partido, una cancha buena para jugar al fútbol, un equipo que la verdad nos complicó sobre todo al inicio del segundo tiempo. El primer tiempo fue bastante peleado, hicieron una presión bastante intensa sobre nuestros jugadores, sobre cada uno de ellos y bueno, se dan este tipo de partidos donde tenés que aprovechar las oportunidades que tenés y tratar de minimizar los errores, creo que hicimos un muy buen partido. Sí, por momentos Olancho sobre todo en el segundo tiempo nos llevó a base de meter gente en el área y de centrar y bueno, tuvo algunas oportunidades que pudo haber empatado partido, pero sabíamos que iba a ser así, no hay partido fácil en una liguilla y hacer tres goles de diferencia es meritorio, pero sabemos que cada partido que se nos venga por delante va a ser una batalla.

Hoy la efectividad marró prácticamente lo que nos dicta el resultado y visualizando lo que hoy se ha dado, ¿siente que va por el mismo favoritismo que ha tenido a lo largo del torneo, tanto Marathón como Olimpia?

Yo opino de la llave en donde nos toca estar, no voy a opinar de otra llave que no me corresponde, creo que el equipo se amoldó a lo que exigía el partido, hay partidos en donde el rival te presiona, te corre, intenta que no juegues, intenta taparte todos los sectores de la cancha y bueno, nos tuvimos que acomodar a lo que nos proponía Olancho, creo que lo hicimos bien, por momentos bien, lógicamente sabemos que lo que hemos realizado a lo largo de 20 fechas acá en la liguilla a veces no lo podés hacer en todo momento, cuando tenés, por ejemplo después del segundo gol el equipo empezó a tener un poco más de tenencia porque ya había más espacios, pero en la liguilla cada pelota es una disputa muy importante, es un cruce que podés ganar, podés perder, pero hoy hicimos un buen un buen esfuerzo, sobre todo desde lo físico, estos partidos van a ser muy físicos y desde lo físico pudimos soportar los embates de Olancho y cuando tuvimos nosotros las oportunidades las aprovechamos. Y en este tipo de definición en donde entraron los mejores seis equipos, donde aprovechás tus oportunidades y tas sólido, como estuvo el equipo hoy, de nuevo que volvió a sostener el cero, ahí sacas una pequeña ventaja.

Después de una racha de 14 partidos invictos que se cortó, vuelve a una racha de victorias ¿Cuál es la principal virtud?

Bueno, eso lo tienen que decir ustedes que son los que ven al equipo jugar, nosotros estamos muy contentos con la forma que tiene el equipo de jugar, es un equipo que intenta jugar cuando puede jugar cuando hay espacios y si no hay espacios trata de buscarlos, crearlos, intentar jugar cuando te proponen otro tipo de partido, nos adaptamos y sabemos jugar, yo creo que esa es un poquito la principal virtud del equipo, que se acomoda a la necesidad del juego, hay partidos en donde tenés que tener más posesión, tenés que tener más paciencia porque los equipos se te encierran, hay partidos como este donde Olancho salió también a buscar, como local que era, salió a buscar su gol y se dio un partido más vertiginoso, más de ataque y contragolpes, pero bueno el equipo se acostumbra, eso está bueno, que no solamente sepamos jugar cuando tenemos espacios o teniendo la pelota, nos vamos acomodando a lo que requiere el partido y eso habla de un plantel inteligente que se da cuenta cómo tiene que jugar cada partido.

En esta serie es donde están los delanteros que más anotan, pero Maratón es el equipo que menos goles recibe. ¿Eso es parte de la lectura de los partidos?

Eso es parte del funcionamiento que tiene que tener un equipo. En este juego se gana por goles, por más que tengas mucho tiempo la pelota si no sabes qué hacer con ella se dificulta, lamentablemente muchas veces nosotros opinamos de los merecimientos, pero en el fútbol existen los resultados, los merecimientos nos sirven muchas veces. Para sacar algunas conjeturas de lo que tenemos que mejorar o si tenemos que modificar algo, pero esto se gana por goles y el equipo ha demostrado que tiene poder de fuego, con Rubilio, con Messiniti, con Vega, hoy Castillo volvió a anotar, también Ramírez, también llega el gol Odín, hay muchos futbolistas, quedaron esa casa hoy de nuevo, entonces cuando uno tiene jugadores que cualquiera te puede hacer el gol y después tenés una defensa que con este partido acumuló 13 juegos sin que le conviertan, estás por el buen camino.



Hay que jugar cada partido, yo respeto mucho a los rivales, nosotros hemos jugado bien muchos partidos y no nos ha tocado ganar y sabemos que en esto del fútbol y en este tipo de liguilla cualquier distracción puede ser fatal y tenemos que estar atento y tenemos que respetar sabiendo de que si están acá luchando con nosotros para para llegar hasta el último partido es porque hicieron sus méritos.

Los próximos dos partidos serán frente a Platense, que tiene al máximo goleador de la liga, considerando la lesión del arquero titular César Samudio.

Un plantel como un equipo complicado plantel es un equipo complicado sí vamos a jugar en condición de local, ya lo hemos enfrentado en el Morazán, lo hemos enfrentado en el Yankel y bueno veremos qué nos proponen ellos, sí lógicamente no le esquivamos a tener que enfrentar a uno de los jugadores más productivos de la liga como ‘Yio’ Puerto, pero también nosotros tenemos los nuestros y seguramente será una batalla importante como fue la de hoy, así que tenemos que seguir pensando de que este partido ya pasó, ahora con platense arrancamos 0 a 0 y bueno seguramente va a ser un rival muy duro.