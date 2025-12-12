Reynaldo Tilguath, decepcionado: "El fútbol no es de huevos, todos tenemos dos"

Los verdolagas castigaron los errores locales en una noche donde los sampedranos dominaron con goles. Tilguath no escatimó en autocrítica, reconociendo que su equipo se quedó "solo en la posición de juego" pese a un primer tiempo entretenido.

Olancho, Honduras.- Reynaldo Tilguath, entrenador de Olancho FC, compareció ante la prensa con el semblante endurecido tras la derrota 0-3 ante Marathón en el arranque de la triangular final del Grupo B.

"Nos quedamos solo en la posesión. No se gana con posesión", soltó Tilguath, frustrado por las chances desperdiciadas, como el cabezazo de Óscar Almendárez al 45+2' o la fallida de Rodrigo De Olivera. Admitió que Olancho tuvo oportunidades, pero careció de remates y pases en profundidad.

"Tienes que rematar, hay que ser conscientes que no rematamos. Son muchos errores que venimos arrastrando durante todo el torneo", apuntó. Y aseguró: "El fútbol no solo es posesión, tiene que haber un remate, un pase entre líneas, un golpe de voz".

Criticó a sus dirigidos por no acelerar en los 70-80 metros finales, donde Marathón fue letal. "Los equipos grandes son así, la que le queda te remata".

Tilguath tocó fibras sensibles con la afición: "La gente puede gritar lo que quiera, tiene sus opiniones, pagan entrada para mirar o gritar".

Mirando al frente, el DT cargó con determinación: "Hay que ir a ganar, a morirnos a Puerto Cortes para meternos en la triangular". Rechazó las excusas: "El fútbol no es de güevos, porque todos tenemos dos. Es por intentar jugar bien y hacer los goles".