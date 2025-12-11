Tabla de posiciones triangulares de Liga Nacional: Olimpia y Marathón se despegan

Olancho, Honduras.- La primera jornada de las triangulares del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras llegó a su fin este jueves, dejando definidos los lideratos momentáneos en los grupos A y B. En el Grupo A, Olimpia tomó la delantera tras derrotar 1-0 al Real España en el duelo inaugural disputado ayer miércoles en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Con este resultado, los albos sumaron tres puntos que los colocan como líderes, dando un paso importante en su objetivo de asegurar el cupo a la final del certamen.

Motagua, que descansó en esta primera fecha, ocupa de momento el segundo lugar con cero puntos, pero con la ventaja de tener dos partidos pendientes. Su debut será frente al Real España en la próxima jornada. La situación en el Grupo A deja provisionalmente a Real España en la última posición sin unidades, obligado a sumar en su siguiente presentación para no quedar rezagado. La presión recae sobre el equipo sampedrano, que ahora enfrenta dos visitas consecutivas en busca de mantenerse con vida. En el Grupo B, Marathón hizo su trabajo y venció de visita 3-0 al Olancho FC con goles de Iaac Castillo, Cristian Sacaza y Rubilio Castillo, resultado que lo instala como líder de la triangular con tres puntos. Los potros, por su parte, quedan en el fondo sin unidades y con la urgencia de recuperarse rápidamente. Platense descansó en esta primera jornada y se prepara para su debut del próximo domingo cuando reciba al Olancho FC en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Con el formato que solo permite clasificar al líder de cada triangular, la segunda fecha promete ser determinante en ambos grupos, para ir marcando el destino de los seis equipos.

Formato de las triangulares

• Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante. • Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares. • El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado. • El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo. • En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.

Beneficios para Olimpia y Marathón