Tabla de posiciones triangulares de Liga Nacional: Olimpia y Marathón se despegan

Olancho, Honduras.- La primera jornada de las triangulares del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras llegó a su fin este jueves, dejando definidos los lideratos momentáneos en los grupos A y B.
En el Grupo A, Olimpia tomó la delantera tras derrotar 1-0 al Real España en el duelo inaugural disputado ayer miércoles en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Con este resultado, los albos sumaron tres puntos que los colocan como líderes, dando un paso importante en su objetivo de asegurar el cupo a la final del certamen.
Motagua, que descansó en esta primera fecha, ocupa de momento el segundo lugar con cero puntos, pero con la ventaja de tener dos partidos pendientes. Su debut será frente al Real España en la próxima jornada.
La situación en el Grupo A deja provisionalmente a Real España en la última posición sin unidades, obligado a sumar en su siguiente presentación para no quedar rezagado. La presión recae sobre el equipo sampedrano, que ahora enfrenta dos visitas consecutivas en busca de mantenerse con vida.
En el Grupo B, Marathón hizo su trabajo y venció de visita 3-0 al Olancho FC con goles de Iaac Castillo, Cristian Sacaza y Rubilio Castillo, resultado que lo instala como líder de la triangular con tres puntos. Los potros, por su parte, quedan en el fondo sin unidades y con la urgencia de recuperarse rápidamente.
Platense descansó en esta primera jornada y se prepara para su debut del próximo domingo cuando reciba al Olancho FC en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Con el formato que solo permite clasificar al líder de cada triangular, la segunda fecha promete ser determinante en ambos grupos, para ir marcando el destino de los seis equipos.
Formato de las triangulares
• Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante.
• Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares.
• El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado.
• El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo.
• En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.
Beneficios para Olimpia y Marathón
• Contarán con un “punto invisible” como criterio de desempate: si terminan igualados en puntos con los equipos de las posiciones 3° al 6°, este punto extra les otorgará clasificación a la gran final.
• Cerrarán la triangular jugando como locales.
• Descansarán en las fechas intermedias 2 y 5 de cada grupo.
En caso de empate en puntos en la Fase 2: Triangulares del Grupo A o Grupo B, avanzará el equipo que cumpla con los siguientes criterios de desempate, aplicados en este orden:
PRIMERO: Si los equipos que ocuparon las posiciones 1 y 2 en la Fase 1: Vuelta regulares terminan empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, los primeros gozarán de un punto invisible o extra, lo que les otorgará el derecho a ser declarados ganadores de la Fase 2: Triangulares.
SEGUNDO: En caso de empate en la Fase 2: Triangulares entre los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, avanzará el que obtenga la mejor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos) en la Fase 2: Triangulares.
TERCERO: Si persiste el empate tras aplicar los criterios anteriores, se considerarán los siguientes sub-criterios en orden:
1. Mayor número de goles anotados en la Fase 2: Triangulares.
2. Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (considerando todas las fases).
3. Mayor diferencia de goles en la serie particular (considerando todas las fases).
4. Mayor número de goles anotados como visitante en la serie particular (considerando todas las fases).
5. Fair Play: Menor cantidad de puntos acumulados por tarjetas amarillas y rojas recibidas durante la serie particular (considerando todas las fases), según los siguientes parámetros: Tarjeta amarilla: 1 punto. Tarjeta roja: 2 puntos.
6. Sorteo realizado por la Liga Nacional.
• BENEFICIO PARA OLIMPIA: En caso de clasificar a una posible final, los Albos cerrarán de local la serie por haber quedado líder de las vueltas regulares.