Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025

La Concacaf publicó a los once mejores jugadores del torneo con los equipos finalistas marcando un dominio.
Alajuelense venció a Xelajú en la final de 2025 para coronarse por tercera vez consecutiva. En el once ideal imperan jugadores de La Liga.
Portero: Bayron Mora fue nombrado ganador del Premio al Mejor Jugador por haber sido una pieza clave en la conquista del tercer título de la Copa Centroamericana por parte del Alajuelense.
Defensa: Guillermo Villalobos fue pieza fundamental en la zona defensiva para el equipo tico disputando ocho partidos en el torneo.
Defensa: El defensor de la selección de Costa Rica, Alexis Gamboa, fue titular en todos los encuentros del certamen.
Defensa: Widvin Tebalan disputó su segunda final consecutiva de la Copa Centroamericana. Anteriormente llegó a la última instancia con Antigua FC.
Mediocampista: El veterano, Celso Borges, demuestra que los años pasan, pero la calidad perdura.
Mediocampista: El guatemalteco, Juan Cardona, fue determinante en la fase final para los Superchivos y anotó el gol salvador en semifinales contra Real España, además de marcar en la final contra Alajuelense.
Mediocampista: Jhow Benavídez del Real España es de las únicas excepciones fuera de Alajuelense y Xelajú. El capitán de los aurinegros fue el mayor asistente (5) del torneo.
Mediocampista: A pesar del gesto polémico por perder la final, Jorge Aparicio aparece entre los mejores jugadores de la Copa Centroamericana.
Mediocampista: Creichel Pérez destacó a lo largo del torneo como una de las figuras emergentes y también fue galardonado con el premio al Mejor Jugador Joven.
Delantero: Antonio 'Chucho' López completa la formación. Con Xelajú marcó 2 goles y aportó 4 asistencias para llegar a la final. Trágicamente, Antonio fue uno de los lanzadores que falló su penalti.
Delantero: El goleador de la Copa Centroamericana, Jorge Benguché, no podía quedar fuera. El 'Toro' anotó 8 dianas con Olimpia.