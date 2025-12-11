  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025

Tras concluir el torneo regional con la consagración de Alajuelense como tricampeón, la Confederación destacó a los mejores jugadores de la edición

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 16:14
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
1 de 13

La Concacaf publicó a los once mejores jugadores del torneo con los equipos finalistas marcando un dominio.

 Foto: El Heraldo
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
2 de 13

Alajuelense venció a Xelajú en la final de 2025 para coronarse por tercera vez consecutiva. En el once ideal imperan jugadores de La Liga.
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
3 de 13

Portero: Bayron Mora fue nombrado ganador del Premio al Mejor Jugador por haber sido una pieza clave en la conquista del tercer título de la Copa Centroamericana por parte del Alajuelense.
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
4 de 13

Defensa: Guillermo Villalobos fue pieza fundamental en la zona defensiva para el equipo tico disputando ocho partidos en el torneo.
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
5 de 13

Defensa: El defensor de la selección de Costa Rica, Alexis Gamboa, fue titular en todos los encuentros del certamen.
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
6 de 13

Defensa: Widvin Tebalan disputó su segunda final consecutiva de la Copa Centroamericana. Anteriormente llegó a la última instancia con Antigua FC.
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
7 de 13

Mediocampista: El veterano, Celso Borges, demuestra que los años pasan, pero la calidad perdura.

Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
8 de 13

Mediocampista: El guatemalteco, Juan Cardona, fue determinante en la fase final para los Superchivos y anotó el gol salvador en semifinales contra Real España, además de marcar en la final contra Alajuelense.

Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
9 de 13

Mediocampista: Jhow Benavídez del Real España es de las únicas excepciones fuera de Alajuelense y Xelajú. El capitán de los aurinegros fue el mayor asistente (5) del torneo.
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
10 de 13

Mediocampista: A pesar del gesto polémico por perder la final, Jorge Aparicio aparece entre los mejores jugadores de la Copa Centroamericana.
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
11 de 13

Mediocampista: Creichel Pérez destacó a lo largo del torneo como una de las figuras emergentes y también fue galardonado con el premio al Mejor Jugador Joven.
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
12 de 13

Delantero: Antonio 'Chucho' López completa la formación. Con Xelajú marcó 2 goles y aportó 4 asistencias para llegar a la final. Trágicamente, Antonio fue uno de los lanzadores que falló su penalti.
Concacaf anuncia el once ideal de la Copa Centroamericana 2025
13 de 13

Delantero: El goleador de la Copa Centroamericana, Jorge Benguché, no podía quedar fuera. El 'Toro' anotó 8 dianas con Olimpia.
Cargar más fotos