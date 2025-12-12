Luis Vega no se esconde y advierte sobre el "ADN ganador" en el Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Vega destacó que el duelo ante Real España será de alta exigencia, recordando que los clásicos siempre se juegan aparte y que ningún equipo puede confiarse en un formato tan corto como el de la triangular final. Señaló que este sistema obliga a todos a ser más consistentes, aprovechar cada detalle y minimizar errores, pues cualquier tropiezo puede costar la clasificación.

Además, analizó que su grupo es uno de los más competitivos porque reúne a clubes grandes y de gran tradición, lo que hace cada partido intenso, parejo y determinante para avanzar a la final. Real España y Motagua se miden este sábado 13 de diciembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Lo que dijo

Luis, este semestre ha sido duro para la institución. ¿Cómo lo valoras? Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Al final no nos alcanzó para rescatar el semestre, fue complicado para la institución y para los jugadores. Sin embargo, tenemos claro el objetivo: llegar a la final y ser campeones. ¿Qué opinas del nuevo formato de la Liga Nacional? Es algo diferente, pero lo hicieron por un motivo. Será más emocionante porque nuestro grupo reúne a los tres grandes, así que la competencia será intensa. Aquí valdrá mucho equivocarse menos y acertar más; los detalles serán determinantes.