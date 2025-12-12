Jonathan Rubio revela detalles inéditos de la problemática Rueda vs Róchez

San Pedro Sula, Honduras.- La polémica entre Bryan Róchez y el técnico Reinaldo Rueda durante la eliminatoria rumbo al Mundial continúa generando análisis y nuevas versiones. Cuatro meses después del incidente, el volante hondureño Jonathan Rubio, figura del Petro Atlético de Angola, rompió el silencio con El Heraldo y reveló detalles de las conversaciones que tuvo con su compatriota, quien finalmente no fue tomado en cuenta para los juegos decisivos.

El caso tomó fuerza cuando Rueda expresó públicamente que había perdido contacto con Róchez y que este “cambió de teléfono y no respondía”, declaraciones que fueron respondidas días más tarde por el representante del delantero. La agencia del jugador aseguró categóricamente que Róchez nunca cambió su número, que no existió ningún mensaje de parte del cuerpo técnico o la Federación y que el atacante no tenía problemas personales ni laborales con nadie, además de recalcar que su personalidad no es “clasista” ni “egocentrista”, como se especuló tras las palabras del entrenador. La controversia creció aún más cuando se recordó que Rueda habló incluso de incomodidades provocadas por la suplencia de algunos legionarios y mencionó temas de clasismo y actitudes internas en la Selección de Honduras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En este contexto, Jonathan Rubio decidió contar su versión de lo ocurrido. El mediocampista, quien vive un brillante momento en Angola, confesó que el caso le pareció desconcertante desde el inicio. Esto dijo Jonathan Rubio, cuatro meses después de la polémica: "Sí, la verdad que a mí me sorprendió mucho que Bryan no estuviera en las convocatorias, sobre todo Honduras necesitando de goleadores, fue muy raro la verdad, no entiendo lo que pasó entre él y el profesor Rueda. El profesor dijo que le había escrito a Róchez. Después le pregunté a Bryan y me dijo que no había recibido ningún mensaje".