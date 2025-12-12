Jonathan Rubio revela detalles inéditos de la problemática Rueda vs Róchez

San Pedro Sula, Honduras.- La polémica entre Bryan Róchez y el técnico Reinaldo Rueda durante la eliminatoria rumbo al Mundial continúa generando análisis y nuevas versiones.
Cuatro meses después del incidente, el volante hondureño Jonathan Rubio, figura del Petro Atlético de Angola, rompió el silencio con El Heraldo y reveló detalles de las conversaciones que tuvo con su compatriota, quien finalmente no fue tomado en cuenta para los juegos decisivos.
El caso tomó fuerza cuando Rueda expresó públicamente que había perdido contacto con Róchez y que este “cambió de teléfono y no respondía”, declaraciones que fueron respondidas días más tarde por el representante del delantero.
La agencia del jugador aseguró categóricamente que Róchez nunca cambió su número, que no existió ningún mensaje de parte del cuerpo técnico o la Federación y que el atacante no tenía problemas personales ni laborales con nadie, además de recalcar que su personalidad no es “clasista” ni “egocentrista”, como se especuló tras las palabras del entrenador.
La controversia creció aún más cuando se recordó que Rueda habló incluso de incomodidades provocadas por la suplencia de algunos legionarios y mencionó temas de clasismo y actitudes internas en la Selección de Honduras.
En este contexto, Jonathan Rubio decidió contar su versión de lo ocurrido. El mediocampista, quien vive un brillante momento en Angola, confesó que el caso le pareció desconcertante desde el inicio.
Esto dijo Jonathan Rubio, cuatro meses después de la polémica: "Sí, la verdad que a mí me sorprendió mucho que Bryan no estuviera en las convocatorias, sobre todo Honduras necesitando de goleadores, fue muy raro la verdad, no entiendo lo que pasó entre él y el profesor Rueda. El profesor dijo que le había escrito a Róchez. Después le pregunté a Bryan y me dijo que no había recibido ningún mensaje".
Rubio profundizó en su análisis y fue claro en que la ausencia de Róchez afectó al equipo en un momento clave: "Para mí fueron cosas muy raras, para mí Bryan tenía que haber estado, es increíble que el jugador que más goles tenía no estuviera con Honduras. Entonces ahí ya podemos ver un poco todo lo que pasó, es otro punto al final. El hecho de quedar fuera del Mundial es la suma de muchos errores".
Consultado sobre la disposición del delantero para volver a vestir la H, el volante del Petro Atlético confirmó que su excompañero siempre quiso estar: "Claro que sí, él era el primero que quería estar. Yo creo que la mayoría o casi todos por así decirlo queremos estar en la selección, nos gustaría ayudar y bueno, por ahí surgieron este tipo de cosas"
"En el caso de él estaba siendo tomado en cuenta y de un momento a otro no se le tomó. Entonces cosas muy raras que, al final, todos ya sabemos lo que pasa en Honduras y es difícil. Las consecuencias se pagan, eso siempre lo digo yo, lo que uno siembra, va a cosechar".
Rubio añadió que al propio Róchez le sorprendió la versión de que no respondía mensajes: "Al final hablamos solamente de eso, de esa situación que se dio, que inclusive a él le sorprendió porque no había recibido mensaje ni nada, y claro que sorprende de un jugador que quiere estar, más Honduras necesitando de goles".
"Al final se tuvo un fracaso y es la suma de malas decisiones y de cosas que pasaron en la eliminatoria. Yo creo que no se puede decir mala suerte o buena suerte, si las cosas se hacen bien se va a tener un buen resultado, y si las cosas no se hacen bien es por la suma de muchos errores".