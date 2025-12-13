Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de "Chiqui" Tapia

Tremendo problemón que atraviesa la selección de Argentina luego de que se destapara un caso contra su presidente, que pone a temblar a todos de cara al Mundial 2026.
La polémica la ha destapado el diario "La Nación" que reveló una investigación judicial que sadude la AFA. El caso deja mucha incertidumbre.
Argentina arrancará la defensa de su título que ganó en Qatar 2022 el próximo 17 de junio de 2026 ante la Algeria.
Los planes para el grupo que lidera Messi es ganar su cuarto Mundial, pero todo ha dado un giro impensado a pesar de que son favoritos al título.
Los otros con los que comparte grupo tras el sorteo son Austria y Jordania. Un sector donde Argentina debe pasar caminando.
Todo ello, no obstante, queda algo empañado después de las últimas informaciones que surgieron desde el prestigioso medio argentino 'La Nación'.
Y es que Messi se podría perder su sexta Copa del Mundo por el polémico caso que invade a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó el viernes el allanamiento de la finca de Villa Rosa, una propiedad ubicada en Pilar y sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Ya el pasado martes, el juez federal Luis Armella había ordenado más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
¿Qué encontraron dentro de las viviendos? La policía se topó con 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados por estar a nombre de Real Central SRL, la empresa investigada y propietaria formal del lugar.
En el listado de vehículos registrados a nombre de la firma —cuyos propietarios, Luciano Pantano y Ana Conte, son sospechados de actuar como prestanombres— se destacan numerosos autos de lujo, deportivos, camionetas 4x4, motocicletas y vehículos “coleccionables”.
El caso deja mucha tensión en Argentina, ya que FIFA está pendiente del caso y de comprobarse que Tapia está involucrado en situaciones ilicitas, Messi no jugaría su sexto Mundial con la albiceleste.
El reglamento en su artítulo 14.3 de los estatutos de la FIFA es claro con este tipo de casos: “Las violaciones del párrafo 1 (i) (el que prohíbe la intervención de terceros dentro de las federaciones) también podrán dar lugar a sanciones, incluso si la influencia de terceros no fue culpa de la asociación miembro en cuestión. Cada asociación miembro es responsable ante la FIFA por todos y cada uno de los actos de los miembros de sus órganos, cuando estos sean consecuencia de negligencia grave o conducta dolosa de dichos miembros”.
Ya conociendo las circustancias, el artítculo 5.3 incluye: "la expulsión de la asociación miembro participante en cuestión de competiciones posteriores de la FIFA".
“El Comité Organizador de la FIFA podrá decidir reemplazar a la asociación miembro participante que se haya retirado por otra asociación miembro”.
No creemos que la situación pase a más, pero también hay que recordar que esta misma semana apareció el caso de Surinam que podría perder el boleto al repechaje por un caso similiar.