  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de "Chiqui" Tapia

Los planes para el grupo que lidera Messi es ganar su cuarto Mundial, pero todo ha dado un giro impensado a pesar de que son favoritos al título

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 12:53
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
1 de 16

Tremendo problemón que atraviesa la selección de Argentina luego de que se destapara un caso contra su presidente, que pone a temblar a todos de cara al Mundial 2026.

Fotos: Cortesía.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
2 de 16

La polémica la ha destapado el diario "La Nación" que reveló una investigación judicial que sadude la AFA. El caso deja mucha incertidumbre.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
3 de 16

Argentina arrancará la defensa de su título que ganó en Qatar 2022 el próximo 17 de junio de 2026 ante la Algeria.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
4 de 16

Los planes para el grupo que lidera Messi es ganar su cuarto Mundial, pero todo ha dado un giro impensado a pesar de que son favoritos al título.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
5 de 16

Los otros con los que comparte grupo tras el sorteo son Austria y Jordania. Un sector donde Argentina debe pasar caminando.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
6 de 16

Todo ello, no obstante, queda algo empañado después de las últimas informaciones que surgieron desde el prestigioso medio argentino 'La Nación'.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
7 de 16

Y es que Messi se podría perder su sexta Copa del Mundo por el polémico caso que invade a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
8 de 16

El juez federal Daniel Rafecas ordenó el viernes el allanamiento de la finca de Villa Rosa, una propiedad ubicada en Pilar y sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
9 de 16

Ya el pasado martes, el juez federal Luis Armella había ordenado más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
10 de 16

¿Qué encontraron dentro de las viviendos? La policía se topó con 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados por estar a nombre de Real Central SRL, la empresa investigada y propietaria formal del lugar.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
11 de 16

En el listado de vehículos registrados a nombre de la firma —cuyos propietarios, Luciano Pantano y Ana Conte, son sospechados de actuar como prestanombres— se destacan numerosos autos de lujo, deportivos, camionetas 4x4, motocicletas y vehículos “coleccionables”.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
12 de 16

El caso deja mucha tensión en Argentina, ya que FIFA está pendiente del caso y de comprobarse que Tapia está involucrado en situaciones ilicitas, Messi no jugaría su sexto Mundial con la albiceleste.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
13 de 16

El reglamento en su artítulo 14.3 de los estatutos de la FIFA es claro con este tipo de casos: “Las violaciones del párrafo 1 (i) (el que prohíbe la intervención de terceros dentro de las federaciones) también podrán dar lugar a sanciones, incluso si la influencia de terceros no fue culpa de la asociación miembro en cuestión. Cada asociación miembro es responsable ante la FIFA por todos y cada uno de los actos de los miembros de sus órganos, cuando estos sean consecuencia de negligencia grave o conducta dolosa de dichos miembros”.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
14 de 16

Ya conociendo las circustancias, el artítculo 5.3 incluye: "la expulsión de la asociación miembro participante en cuestión de competiciones posteriores de la FIFA".
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
15 de 16

“El Comité Organizador de la FIFA podrá decidir reemplazar a la asociación miembro participante que se haya retirado por otra asociación miembro”.
Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de Chiqui Tapia
16 de 16

No creemos que la situación pase a más, pero también hay que recordar que esta misma semana apareció el caso de Surinam que podría perder el boleto al repechaje por un caso similiar.
Cargar más fotos