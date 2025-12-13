Messi no lo puede creer: Argentina quedaría eliminada del Mundial 2026 por culpa de "Chiqui" Tapia

El reglamento en su artítulo 14.3 de los estatutos de la FIFA es claro con este tipo de casos: “Las violaciones del párrafo 1 (i) (el que prohíbe la intervención de terceros dentro de las federaciones) también podrán dar lugar a sanciones, incluso si la influencia de terceros no fue culpa de la asociación miembro en cuestión. Cada asociación miembro es responsable ante la FIFA por todos y cada uno de los actos de los miembros de sus órganos, cuando estos sean consecuencia de negligencia grave o conducta dolosa de dichos miembros”.