La nueva vida de Anangonó tras salir de Marathón y lo que pasó con su bella novia colombiana

Tras varios meses de su polémica salida del Marathón, esta es la nueva vida del delantero ecuatoriano Juan Luis Anangonó.
El delantero ecuatoriano Juan Luis Anangonó atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera durante su etapa en el fútbol hondureño con el Marathón.
Anangonó estuvo envuelto en una fuerte polémica luego de propinarle una cachetada a su compañero Alexy Vega en pleno partido de la Liga Nacional.
El incidente se produjo al finalizar el primer tiempo del juego que los Verdolagas disputaban ante Génesis, tras un cruce de palabras dentro del terreno.
La acción de Anangonó generó un enorme revuelo mediático y provocó múltiples reacciones entre aficionados, directivos y analistas del fútbol nacional. Ante la gravedad del hecho, el Club Deportivo Marathón tomó la determinación de rescindir el contrato del atacante extranjero.
Posteriormente, Juan Anangonó ofreció una disculpa pública, reconociendo que su reacción fue inapropiada y que nunca debió actuar de esa manera.
El futbolista admitió que no se sentía orgulloso de lo sucedido y expresó su arrepentimiento hacia Alexy Vega y la institución verdolaga.
Tras su salida del balompié hondureño, Anangonó comenzó a analizar nuevas opciones para continuar con su carrera profesional. Meses después, el experimentado delantero encontró una nueva oportunidad en su país natal, Ecuador.
Juan Luis Anangonó León fue anunciado como nuevo refuerzo del Club Deportivo El Nacional, equipo que compite en la Serie A ecuatoriana.
De esta manera, el atacante de 36 años regresó a un club que ya conocía, pues defendió sus colores entre los años 2011 y 2012.
Lamentablemente, en su segunda etapa, no pudo ser habilitado por el fair play financiero debido a problemas económicos que atravesaba el equipo y apenas jugó un partido.
'Uno trabaja por percibir un salario para sacar adelante a su familia, sabía la situación que el club estaba atravesando pero nunca dude en venir acá a esta, me siento muy feliz de estar en El Nacional...', fueron sus últimas palabras a medios de comunicación.
Más allá del ámbito deportivo, Juan Anangonó también atravesó una etapa de importantes cambios en su vida personal.
Durante su paso por Honduras, el futbolista estuvo acompañado por su novia Ana María Rojas, quien siempre se mostró a su lado.
Anangonó le propuso matrimonio a Ana María en marzo de 2024, cuando aún defendía los colores del Comunicaciones de Guatemala.
Tras mantener una relación de tres años, la pareja decidió dar un paso más y formalizar su unión.
En junio de este año, Juan Anangonó contrajo matrimonio con su bella pareja Ana María Rojas en una emotiva ceremonia.
Ana María Rojas, originaria de Medellín, Colombia, acompaña a su esposo y se dedica de lleno a su marca de productos personales, iniciando juntos una nueva etapa de vida.