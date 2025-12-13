  1. Inicio
Expectativa: ¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre el caso Surinam?

El caso de Surinam y las injerencias políticas en su federación dejaron una puerta abierta para Honduras

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 15:38
La selección de Honduras ha obtenido una nueva oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo, según lo establecido en el reglamento de la FIFA para resolver el caso vinculado al escándalo de Surinam.

 Fotos: Cortesía
Inesperadamente, Honduras cuenta con una oportunidad remota de estar en el Mundial. En esta nota, te explicaremos punto por punto lo que dice el reglamento.
Tras los problemas legales de la Federación de Surinam antes de su repechaje con Bolivia, la FIFA ha generado una posibilidad imprevista para que Honduras pueda aspirar al Mundial 2026.
La situación se desencadenó cuando la justicia ordinaria de Surinam ordenó el congelamiento de las cuentas financieras de su asociación de fútbol.
Este conflicto representa una clara violación a las normas de la FIFA, que exigen a sus miembros "independencia absoluta frente a terceros, incluyendo los tribunales civiles".
Según los estatutos de la FIFA: "los miembros deben administrar sus asuntos con autonomía y asegurar que no haya injerencia externa, conforme al artículo 19".
A esto se pueden sumar otros puntos de los estatutos que Surinam estaría incumpliendo, agravando su violación a las normas de la FIFA.
Según el Artículo 15, incisos C y D de los estatutos: "ser independiente y evitar cualquier forma de interferencia política" y "garantizar la independencia de los órganos judiciales (separación de poderes)".
De acuerdo con el artículo 14.3 de los estatutos de la FIFA, Honduras tiene base para argumentar irregularidades administrativas en la gestión de Surinam.
El artículo 14.3 establece: "Las violaciones del párrafo 1 (i) —que prohíbe la intervención de terceros en las federaciones— también pueden conllevar sanciones, incluso si la injerencia no fue culpa de la asociación miembro. Cada asociación es responsable ante la FIFA por los actos de sus órganos cuando resulten de negligencia grave o conducta intencional".
Conociendo las circunstancias, el artículo 5.3 prevé: "la exclusión de la asociación miembro de futuras competiciones organizadas por la FIFA".
Adicionalmente, señala: “El Comité Organizador de la FIFA está facultado para reemplazar a la federación que se retire por otra asociación afiliada”.
Con el reglamento en su poder, Honduras ha comenzado a perfilarse para sustituir a Surinam, abriéndose así una puerta a la esperanza de volver a la competencia tras no haber logrado la clasificación por sus propios méritos.
Cabe recordar que Honduras es la mejor posicionada en la Clasificación, después de Surinam, tras finalizar segunda en el Grupo C.
Las esperanzas para la 'H' quedan a expensas de la FIFA. Por los momentos, Honduras deberá esperar la sentencia, pero el tema seguirá siendo toral mientras esté activo.
No obstante, la solución más práctica para la Federación Internacional es clasificar directamente a Bolivia a la final, rival de Surinam en el repechaje.
