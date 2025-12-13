Expectativa: ¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre el caso Surinam?

El artículo 14.3 establece: "Las violaciones del párrafo 1 (i) —que prohíbe la intervención de terceros en las federaciones— también pueden conllevar sanciones, incluso si la injerencia no fue culpa de la asociación miembro. Cada asociación es responsable ante la FIFA por los actos de sus órganos cuando resulten de negligencia grave o conducta intencional".