FIFA The Best: todo sobre los candidatos, las categorías y el día de la gala

Estamos cerca de conocer al ganador como mejor jugador del mundo, según la FIFA, y esto es todo lo que debes conocer sobre el evento.
Los premiados en las diferentes categorías de los galardones The Best de la FIFA serán revelados el próximo 16 de diciembre en una ceremonia especial transmitida en vivo desde Doha (Catar) a través de la página oficial de la FIFA.
La gala se realizará el día previo al partido de la Copa Intercontinental entre el París Saint-Germain y el CR Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali. Previamente, a través de videos difundidos en los portales y redes de la FIFA, se anunciarán también los reconocimientos a la mejor afición, mejor portero, mejor gol y el premio Fair Play.
Entre los nominados al premio The Best masculino figuran los azulgrana Lamine Yamal, Pedri y Raphinha; el madridista Kylian Mbappé; y jugadores del actual campeón de Europa, el Paris Saint‑Germain, como Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé (actual Balón de Oro) y Achraf Hakimi (mejor jugador de África en 2025), entre otros.
Entre las candidatas al premio The Best femenino figuran jugadoras del Barcelona como Guijarro, Bonmatí, Pajor, Pina y Putellas, además de la española Mariona Caldentey, quien conquistó la Champions con el Arsenal.
En la categoría de Mejor Entrenador, los nominados son Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).
De acuerdo con la FIFA, se han recibido más de 16 millones de votos de aficionados, quienes han contribuido a elegir a los ganadores de las categorías: The Best Jugadora, The Best Jugador, The Best Entrenador/a de Fútbol Femenino, The Best Entrenador de Fútbol Masculino, The Best Guardameta Femenina y The Best Guardameta Masculino.
Los ganadores se han determinado mediante un sistema que otorga igual peso a los votos de los aficionados, los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales (masculinas y femeninas), y los representantes de la prensa.
La cena congregará a aproximadamente 800 invitados, entre los que se encontrarán el presidente de la FIFA, integrantes de su Consejo, leyendas del fútbol, representantes de federaciones de todo el mundo, autoridades locales y regionales, y otras figuras destacadas del ámbito futbolístico.
Aunque Vinicius recibió el galardón de la FIFA en la última entrega, este año no ha sido incluido en la lista de nominados.
Lamine Yamal: La joven promesa del Barcelona ha aparecido con gran impacto entre los nominados, pero, según los reportes, no se alzará con el galardón.
Kylian Mbappé es un candidato poderoso como siempre, aunque hay quienes consideran que su compañero en la selección francesa, Dembélé, tiene ventaja este año.
Raphinha, con una campaña brillante como MVP de La Liga y máximo goleador/asistente de la Champions, sorprende que su posición en este premio pueda superar ampliamente su quinto lugar en el Balón de Oro.
Ousmane Dembélé: Poseedor del Balón de Oro 2025, campeón de la Champions League y de la Ligue 1 con PSG, se perfila como el principal favorito.
El 'Mosquito' estaría entrando en la prestigiosa lista de ganadores del Balón de Oro y premio The Best.