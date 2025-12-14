Marathón celebra el empate, Platense con difícil misión y Potros casi eliminado

Tegucigalpa, Honduras.- Con Marathón descansando en esta fecha, Platense y Olancho FC empataron en la fecha 2 del Triangular B, dejando al ‘Monstruo Verde’ como único líder.

El encuentro disputado en el Excélsior de Puerto Cortés lo empezó ganando el equipo dirigido por Reynaldo Tilguath con un gol histórico de Rodrigo de Olivera en el primer tiempo, y no fue hasta la segunda parte que el Tiburón lo empató con un cabezazo de Aldo Fajardo.

Los Potros se complican el pase a la gran final tras sumar 1 punto de 6 posibles, lo que genera que ya no dependa de sí mismo.

Por su parte, el Platense enfrentará en las próximas dos jornadas al Marathón con la obligación de ganar ambos partidos si quiere soñar con volver a disputar una final.

En la próxima jornada del Grupo B, el ‘Decano’ recibe al ‘Tiburón’ en un partido de mucho peso que marcará el destino para los integrantes del grupo. Los pamperos de Juticalpa descansarán.