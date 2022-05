Roberto Moreira: “Somos los mejores; nos hemos levantado”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Arribó sin pensar que permanecería cuatro años en el nido, pero grito a grito se ha ido ganando el corazón de los Azules y hoy los tiene en la pelea por la copa 18.

“Nunca pensé que al venir a Honduras me iba a convertir en el goleador extranjero de Motagua y ahora lo disfruto con mi familia”, dice Roberto Moreira, quien enfundado en una camisa negra, short jean y tenis blancos atiende en exclusiva a OPSA.

El foráneo con más goles en el Mimado, con 70 dianas, viene de anotar los dos goles con los que eliminaron en semifinales a Olimpia.

“Es parte del fútbol”, dice al verse los raspones que le dejó el clásico, para luego confesar: “Dentro de la cancha soy un poco jodido en ese sentido de molestar a los centrales, de discutir y por ahí ja, ja, ja... a veces me la llevo bien merecida”.

Padre de tres hijos, hombre de ciudad y goleador que tiene la mira en la Máquina.

¿Cómo se describe?

Un muchacho muy tranquilo que inició jugando al fútbol desde los 15 años en Argentina y de ahí hice toda mi carrera en Argentina prácticamente. En 2010 salí a Chile y mi segunda experiencia en el extranjero fue en Motagua. Ha sido una carrera muy conforme y muy satisfactoria para mi familia y para mí. Estoy muy contento. Tengo una familia hermosa, una esposa y tres hijos (Felipe de 4 años, Valentina de 6 y Jeremías de 12).

¿Cómo fue su niñez en su natal Paraguay?

Soy de Asunción y allá tengo a mi familia: a mi mamá y a mis hermanos. En mi niñez me costó iniciar en lo futbolístico porque no tenía los recursos para estar en un equipo grande. Vivimos en una ciudad muy linda, Lambaré.

Háblenos de sus padres, ¿viven los dos?

Tengo a mi madre (Candelaria Aldana) y mi padre (Marcos Moreira) falleció cuando yo tenía 12 años. Fue difícil por ese lado, porque somos siete hermanos y mi vieja no pudo cargar con la muerte de mi viejo. Yo estoy muy agradecido con mi madre siempre porque nos sacó adelante. No fue nada fácil esa parte de rol de madre y de padre.

Bueno, el domingo con su gol le dio un buen regalo en el mes de las madres...Ja, ja, ja, sí... y es que en Paraguay celebramos el Día de las Madres el 15 de mayo, justo fue cuando jugamos ante Olimpia. Es un gran regalo, ella está muy contenta, de hecho antes del partido me había dicho que convirtiera un gol para ella. Fue para ella y para mis hijos; al más chiquito no le encuentro un festejo, pero el más grande me dice que le celebre.

Pero festejó haciendo el gesto de llanto, ¿por qué?

Era para mi nena Valentina, porque muchas veces le explicamos cuándo tiene que llorar, porque mi hija llora a veces cuando le quitamos el juguete... llora por todo.

Háblenos de la idiosincrasia de su país, ¿cómo es?

Hay varias comidas. La comida que me gusta cuando estoy en Paraguay es el chipa guazú, es una comida típica. El elote es como una torta y se hace con mucho queso y huevo. Se pone en la licuadora. Es muy tradicional y siempre que voy a Paraguay le digo a mi vieja que me haga esa receta. Y también está la sopa paraguaya, que es como una torta, pero no como las de aquí.

¿Qué ha representado el Ciclón en su vida?

Motagua se ha metido en el corazón de mi familia y en el mío porque han sido parte de la carrera más importante a nivel profesional y donde he logrado los títulos importantes. Se siente ese cariño cálido de la gente cuando camino por las calles. Estoy súper agradecido porque mi hijo (Jeremías) está disfrutando y le digo que disfrute porque uno no sabe cuándo va a volver a pasar estos momentos. Mi contrato se vence en junio; ese es un tema familiar para tomar una decisión. Mi hijo me pregunta si nos vamos para Argentina o nos quedamos acá.

¿Qué se siente ser el máximo goleador extranjero del Motagua?

Muy lindo. Después de jugar el partido ante Olimpia la gente me ha hecho sentir mucho su cariño, estoy muy agradecido y feliz. Esto requiere una responsabilidad porque la gente te dice: “Hay que ganar el domingo”. Esta es una exigencia mayor y una responsabilidad ser el goleador histórico.

¿Quién llega mejor a la gran final?

Creo que los dos hemos levantado mucho el nivel y por algo estamos en la final. El que sea más inteligente en los dos partidos es el que va a levantar la copa. Nosotros tenemos que hacer bien las cosas de local. Tenemos que dar un golpe de autoridad con nuestra afición y saber que en el partido del domingo será importante sacar un resultado positivo para después de visitante planear de otra manera el segundo partido. Hay que buscar un resultado que nos mantenga vivos. Los dos estamos con los ojos abiertos.

¿Por qué cree que el Mimado será campeón?

Porque somos los mejores. Hemos levantado el nivel y Motagua en estas instancias se hace fuerte. Nosotros queremos ganar porque pienso que lo merecemos como grupo por todas las cosas que hemos pasado. Nos ha tocado perder y nos hemos levantado.