Real España se enfrenta a lo imposible: nunca se ha remontado un 3-0 en finales

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La historia dicta que un marcador 3-0 nunca ha sido remontado en las finales de la Liga Nacional, es decir, que Real España se enfrentará a una misión imposible ante Motagua.

El pasado domingo, en la final de ida, un marcador poco común en estas instancias se hizo realidad en el Motagua vs. Real España.



VEA: Real España ilusionado con remontar el 3-0 de la final de ida ante Motagua

En una noche de inspiración para Ángel Tejeda, orquestador de dos alianzas que culminaron en gol y una anotación de él, determinaron el 3-0 a favor de los capitalinos.

Una vez finalizado el duelo, Héctor Vargas, director técnico de los sampedranos, aseguró que pueden remontar, aunque la historia dicta lo contrario.

“El que me diga que no se puede, no sabe nada de fútbol. Totalmente, el que no crea, que no vaya al estadio. Tenemos que jugar de manera inteligente, estamos con todas las posibilidades”, aseguró Vargas.

Lo cierto es que en toda la historia de la Liga Nacional de Honduras ningún equipo pudo remontar un 3-0 después de haber caído en la ida. De hecho, Real España ya ha sufrido estos golpes en finales.



ADEMÁS: Motagua se luce y se acerca a la copa 18 tras golear 3-0 a Real España

La primera fue en el Torneo 1995-1996 cuando Olimpia lo apabulló 0-3 en el Morazán. En la vuelta igualaron a cero y los leones se coronaron.

En el Apertura 1997-1998, nuevamente el Real España cayó 0-3 contra Motagua en el Olímpico Metropolitano y los azules con un 2-1 en el Nacional se alzaron con la copa.

El último gran suceso de este tipo en grandes finales está inmiscuido precisamente el Motagua.



DE INTERÉS: Tirotean buses de aficionados del Real España que viajaban a presenciar la final

El equipo de Diego Vázquez, en el Clausura 2016-2017, pulverizó 1-4 al Honduras Progreso y en la ida reafirmaron el título derrotando a los arroceros 3-0.

Cuatro antecedentes de este tipo hay y nadie pudo remontar la ventaja de tres goles, por lo que el Real España de Héctor Vargas va ante la historia y prometen luchar hasta el último suspiro por dar un golpe en la mesa y borrar tristezas.