Rambo de León responde a los ticos Waston y Calvo: “No están aptos para hablar del clásico de Centroamérica”

“Deberían preguntarle a los viejos históricos de Costa Rica como Paté Centeno, Wanchope o hasta Luis Marín para poder decir que ya un Costa Rica vs Honduras no es el clásico de Centroamérica, cuando siempre lo ha sido y nunca he escuchado que México le tenga más temor a Panamá, Honduras o Costa Rica”, expresó durante una entrevista telefónica con el medio tico, AM Prensa.

“Que me vengan a decir Waston o Calvo que tienen poco recorrido en fútbol, no han jugado en grandes ligas ni mucho menos, es muy distinto eso y no me vengan a decir este par que Costa Rica vs Honduras no es un clásico, cuando yo iba a Costa Rica a morir, no existía un partido con empate, ganaba Costa Rica o ganaba Honduras, Panamá siempre ha sido defensivo”, aseguró el histórico jugador hondureño.