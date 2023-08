Quioto habla de la llegada de Rueda y las polémicas previo a Copa Oro: “A veces uno se deja llevar”

Esto es fútbol y es lo que a uno le gusta. Al principio que llegué me gritaron, pero es normal, yo jugué en el equipo contrario, el máximo rival de ellos, yo sabía que iba a pasar, pero aquí estoy tranquilo. Realmente no quería venir, pero aquí estamos.

Todavía no, pero ya me dijeron de que él se quiere comunicar conmigo, me mandaron el número y voy a estar al tanto de cuando él me llame, voy a estar pendiente.

Materia dispuesta para volver a la Selección de Honduras.

Siempre lo he dicho de que voy a ser el jugador que voy a estar ahí, siempre y cuando el DT que esté en frente decida llamarme.

¿Quedó en el pasado las polémicas con la Selección de Honduras?

A veces uno se deja llevar, el impulso lo hace poner cosas así, pero creo que tengo una buena relación con Alberth Elis, “Choco” Lozano. Entonces, vamos a hablar. Yo soy de los que quiero que estemos todos, yo sé que todos podemos sacarlo adelante.

¿Es momento de la unidad?

Todos juntos es la única forma de sacar este barco adelante.