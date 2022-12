Prensa española califica de “atraco” triunfo de Teófimo López sobre Sandor Martín

“El atraco a Sandor Martín no tardó en hacerse público. Teófimo ya había sido humillado precisamente en el MSG ante George Kambosos y su promotora no podía permitir otra derrota, pero lo cierto es que todos los aficionados al boxeo pudieron comprobar que ‘Arrasandor’ hizo parecer un púgil vulgar al estadounidense. Parece mentira que venciera a Vasyl Lomachenko”, sentencia Marca.

“La esquina del rival del español era un manojo de nervios cuando concluyó la pelea, pues Sandor había mandado a la escuela a un Teófimo que se pasó los dos últimos asaltos golpeando al viento. La decisión se demoró muchísimo, lo cual era un síntoma de que algo no muy limpio se cocinaba por detrás. El entrenador de López (su padre), antes de que nadie supiera qué iba a suceder, respiró de alivio tras hablar con una persona de su promotora Top Rank”, añade.

Más allá de la polémica desatada desde el país europeo por la decisión de los jueces, el propio Teófimo López reconoció la dificultad de pelear contra Sandor Martín, aunque cuestionó que el español “corría todo el tiempo” sobre el cuadrilátero.

“Es muy difícil pelear con alguien así (como Sandor) cuando están corriendo todo el tiempo. Cada vez que este tipo se comprometía, respondía y lo atrapaba cada vez. Simplemente corrió todo el tiempo. Sin embargo, está bien. Tenemos mucho en lo que trabajar. Pero antes que nada, quiero agradecer a Dios por esto. No importa lo que fuera. Me disculpo con todos esta noche. Así no es como actuamos. Pero, escucha, nuestro compañero de baile estuvo corriendo todo el tiempo”.

“Me sentí muy bien en general. Sabía que estaba cansado. Él no quería comprometerse. Se quedó sobre su pie trasero y solo corría todo el tiempo. Pero es lo que es. Esto hace que se vea bien. Estos muchachos van a querer pelear conmigo ahora, más que nunca. Ahora esto es genial. Ahora puedo tener una buena pelea”, añadió.