¿Con quiénes espera pelear Teófimo López tras vencer a Sandor Marín?

Luego del emocionante momento en el que el recinto enloqueció celebrando a Teófimo, el “gringo catracho”, como él mismo se ha denominado, dio unas breves palabras a la prensa y dio detalles de lo que espera para su siguiente encuentro sobre el ring de boxeo.

“Es muy difícil pelear con alguien así (como Sandor) cuando están corriendo todo el tiempo. Cada vez que este tipo se comprometía, respondía y lo atrapaba cada vez. Simplemente corrió todo el tiempo. Sin embargo, está bien. Tenemos mucho en lo que trabajar. Pero antes que nada, quiero agradecer a Dios por esto. No importa lo que fuera. Me disculpo con todos esta noche. Así no es como actuamos. Pero, escucha, nuestro compañero de baile estuvo corriendo todo el tiempo”, dijo Teófimo sobre su desempeño.

“Me sentí muy bien en general. Sabía que estaba cansado. Él no quería comprometerse. Se quedó sobre su pie trasero y solo corría todo el tiempo. Pero es lo que es. Esto hace que se vea bien. Estos muchachos van a querer pelear conmigo ahora, más que nunca. Ahora esto es genial. Ahora puedo tener una buena pelea”, agregó.