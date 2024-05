Olimpia vs Marathón EN VIVO Gran Final de Honduras: Hora y canal que transmite partido

Ocho triunfos, una derrota y dos empates evidencian la supremacía merengue cuando se trata de enfrentar al Verde en finales en Tegucigalpa. En dos de tres finales de ida frente a los Panzas Verdes los Blancos sacaron renta en casa y esta vez quieren repetirlo.

“Es especial el juego. Marathón es un equipo al que le tengo cariño y va a estar siempre porque es el equipo que me abrió las puertas de venir a Honduras y donde pasé momentos lindos y también gané títulos, pero hoy defien- do al Olimpia”, dijo Yustin ayer en conferencia de prensa al reconocer su aprecio por un ex que llega con los bonos bastante elevados.

Su condición de líder en las vueltas regulares leda al Verde la confianza de creer que puede ganar su segundo juego de final ante Olimpia en un terreno en donde el León no cae desde el 16 de octubre de 2022.