Jorge Benguché y la pesadilla que le ha tocado vivir en Suiza

BELLINZONA, SUIZA.- Jorge Benguché no la pasa bien en la segunda división de Suiza, el delantero hondureño tiene 10 partidos de no sumar minutos con el AC Bellinzona y lo peor de todo es que no aparece ni de suplente.

La liga para el AC Bellinzona se termina este lunes y ha dejado otra pesadilla más para el hondureño en su otra oportunidad que ha tenido en el extranjero.