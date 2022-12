Latinoamericanos muestran su apoyo a Teófimo López en Nueva York

Desde Brooklyn, New York contamos con la presencia del ecuatoriano Ángel Muñoz, otro fan del boxeador hondureño, sus palabras valoran el hecho que López, quien naciera en la capital del mundo, tomara la decisión de representar el país donde nacieron sus padres y optara a convertirse en la cara de Honduras en el boxeo mundial.

“Me gusta mucho su estilo, es un boxeador súper rápido y además, tiene una pegada muy fuerte, se mueve muy bien, tiene un estilo escurridizo, es un peleador muy completo, me gustaría que su vida personal no se involucrara en lo que hace dentro del boxeo, siento que después de la derrota maduro un poco y espero que eso le sirva para mejorar en su carrera, ojalá se enfoque mucho para que siga creciendo”, indicó el mexicano Jesús Larios.

“Lo empecé a seguir porque tengo amigos hondureños, ellos me hablaban con mucha emoción de él y me convertí en un fan, me agrada lo que ha hecho por su familia, por Honduras y por lo que puedo ver, muchas cosas buenas van a venir, ya que es una persona bastante dedicada. Muchos de nosotros nacimos en este país, pero nos sentimos foráneos por las raíces de nuestros padres y las hacemos nuestras, el representa muy bien a Honduras”, exclamó Ángel Muñoz.

Dentro de tantas personas en MSG, era obvia la presencia de la comunidad hondureña, desde New Jersey, el limeño Edwin Cruz, con bandera en mano, camisa de la selección nacional de fútbol y una sonrisa de oreja a oreja, compartió su alegría de estar en la meca del boxeo estadounidense apoyando a un compatriota.

“Seguimos esperando la pelea con mucha alegría e ilusión de que será una linda noche en el Madison, vamos a ganar, pude ver a Teófimo y se ve lleno de confianza, lo siento muy fuerte, tengo toda la esperanza de que va a triunfar, vamos Honduras”.

