Michaell Chirinos destaca su temporada con Olimpia previo a marcharse al fútbol de Grecia

Claro, cuando me despedí de él, una semana antes, nos pusimos a hablar muchas cosas, él me dijo que me quería como un hijo, que me deseaba lo mejor, todos los consejos que me dio que los transmitiera allá en lo futbolístico. Él siempre quiso que fuera el mejor jugador y lo consiguió, estoy muy alegre por eso, estoy muy agradecido por todo lo que él hizo por mí. Lo primordial es que hice lo mejor para él se sintiera feliz.

¿Qué sabes de tu nueva casa?

Es un país muy lindo, es un país que desde pequeño siempre decía que quiero llegar ahí. Entonces nos vamos para allá, para afrontar un reto de la mejor manera y con mucha confianza.

A Luis Palma y Edwin Rodríguez les costó la adaptación, ¿lleva usted ventaja ya que ha tenido experiencia en el fútbol internacional?