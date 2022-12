Edrick Menjívar tras ganar la 35: Real España y Motagua estuvieron más pendiente de nosotros

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Edrick Menjívar, portero de Olimpia, arremetió con todo contra el Real España y Motagua minutos después de que el conjunto blanco conquistó el título 35 de su historia.



“Caracol”, que alcanzó su quinta estrella en Liga Nacional, no se guardó nada en entrevista al post partido en el que su club doblegó 2-0 a su más enconado rival.

“Sabemos que durante todo el torneo todo el mundo estuvo hablando de nosotros, el presidente del Real España, que estuvo más pendiente del Olimpia que de su equipo, habló que quería que nos suspendieran porque íbamos a jugar la final contra ellos, pero creo que estaba más preocupado por nosotros que por su club”, manifestó el portero del león.



Tampoco dejó de lado a su rival Motagua al que señaló de presionar el arbitraje de cara a la gran final: “Los del Motagua empezaron a hablar, nos tiraron, le tiraron a los árbitros, son cinco o seis partidos con este que no nos meten gol, no creo que sea culpa del arbitraje, los equipos deben preocuparse por ellos, no por el patio ajeno. Hoy se demostró que Olimpia no es de Honduras, Honduras es de Olimpia”, comentó.

