¡En la lista! Messi y varios juveniles de Argentina convocados para debut en eliminatorias sudamericanas al Mundial-2026

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La lista del DT Lionel Scaloni, difundida este jueves de Argentina, encarará los dos primeros partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos de 2026.

El astro Lionel Messi, encabeza la nómina de cara los juegos ante Ecuador del próximo jueves 7 de septiembre en el estadio Monumental y contra Bolivia el martes 12 en estadio Hernando Siles de La Paz.

La nómina tiene algunos regresos como Franco Armani, que no había estado en la última citación por los compromisos de River, y Ángel Correa, campeón del mundo de muy buen momento en Atlético de Madrid. Pero también hay ausencias de peso: por lesión no están Paulo Dybala y Gerónimo Rulli y no fueron llamados Giovani Lo Celso y Joaquín Correa.