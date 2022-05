“Me siento bien jugando”, Mauricio Dubón tras electrizante mes

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- Mauricio Dubón ha tenido un electrizante mes de mayo con los Gigantes de San Francisco que recién enfilaron tres victorias seguidos en la MLB donde el hondureño ha sido protagonista.

Al pelotero sampedrano le ha venido bien ser titular en los juegos ante Cardenales y Rockies porque se ha destapado con seis carreras, dos jonrones, seis hits y cinco impulsadas, promediando su mejor récord al bate en la temporada (.244).

Tras su cuadrangular del sábado enfrentando a San Luis en el Orackl Park, Dubón volvió a maravillar con otro batacazo que se marchó fuera del jardín central para extender la ventaja de los Gigantes, frente a Colorado, a 3-0 cuando corría la baja de la tercera entrada. Austin Slater anotó con él.

En el cuarto inning, el catracho volvió a darle vuelta al diamante para anotar por segunda vez en el partido, imponiendo el 4-2 a su favor que culminó con un 8-5.

Así es como Dubón toma confianza, pues en los últimos encuentros donde ha funcionado como campo corto, segunda base y jardinero central, ha realizado buenas actuaciones en defensa que le ha impulsado a tener un mejor rendimiento en el plato, justo lo que necesitaba.

“Para mí con tal de estar en el campo estoy cómodo. Si estoy dentro, estoy contento”, dijo el hondureño tras el juego cuando le consultaron en qué posición se sentía más cómodo jugando.

Con el jonrón del lunes por la noche, Mauricio André, de 27 años, realizó su segundo de la temporada, en 41 turnos al bate, y el número 15 en Grandes Ligas.

¿Qué ha realizado Dubón para pasar por este buen momento?

“No he hecho nada. Solo he tratado de estar lo más consistente que puedo, encontrando los huecos.

En las últimas semanas he estado dando hits fuertes, en Los Ángeles (vs Dodgers) atrapé buenas pelotas. Me siento bien jugando, solo es cuestión de encontrar los espacios correctos”, respondió.

