Yustin Arboleda previo al cruce en semifinales: “Ante Motagua siempre me ha ido bien”

¿Cómo es el preparativo en una semana exigente donde se juegan las semifinales y ante un rival como Motagua?

Estamos en la parte más importante del campeonato, donde todos queremos estar, donde hemos trabajado por casi cuatro meses. Ahora se nos vienen partidos difíciles, ahora más porque nos tocó el clásico, como tal, creemos que estos días que nos tocó parar de la actividad de la competencia, porque nosotros seguimos trabajando, en lo personal al grupo le viene bien. Somos conscientes que durante todo el torneo tuvimos picos altos, medio y bajo, lo reconocemos y lo hemos hablado, el campeonato da ese margen. Ahora en esta parte del campeonato no podemos dar ese lujo de equivocarnos en cosas puntuales que pasaron en las vueltas regulares y prepararnos para estos dos partidos de la semifinales con la mayor responsabilidad y compromiso, cada quien en el lugar que le corresponde. Nos hemos preparado bien y estamos acostumbrados a jugar en este tipo de instancias, vamos a salir al campo a tratar de conseguir el objetivo que es salir campeón.

¿Tienes 93 goles, qué significa estar en el top-10 de los grandes goleadores en Honduras?

Contento, porque es una cifra muy importante y no es nada fácil poder llegar a ese número, aún más por el tiempo que tengo de estar en Honduras. Soy sincero, jamás me imaginé cuando llegué al país llegar a esa magnitud. Es importante nunca perder la fe, sería súper importante seguir agrandando ese registro, al final cuanto te retiras es bueno que te recuerden por lo que hiciste. Obviamente como humanos siempre te equivocas y es buen reconocerlo, pero estoy contento por el tiempo de estar en Honduras, agradecido con Dios en estos cinco años y medio, han sido muchos aciertos. Esperamos seguir trabajando fuerte para mejorar esa parte.

Al inicio del torneo Clausura eras suplente y ahora eres el referente, ¿cómo fue ese camino donde hubo muchas críticas?

La verdad que la gente siempre va a criticar y nosotros como futbolistas desde que estamos pequeños tenemos claro que las criticas siempre van a venir. Yo siempre he dicho, critican a los mejores del mundo y a nosotros también lo hará, siempre guardando las distancias. Pero hay gente que critica sin saber, sin fundamentos, muchos periodistas que en vez de informar lo que es hacen es desinformar a la opinión pública. Es parte de todo, no solo conmigo. Hay gente, periodistas o detrás de los teclados se esconden para sacar a una persona cuando realmente no saben la situación, mejor que se informen y dar una opinión concreta. Acá han habido jugadores que se lesionan o enferman y he visto, escuchado en transmisiones y medios diciendo que ‘este jugador no está jugando porque perdió la titularidad y ha bajado su rendimiento’, también hay que empezar a profesionalizarse como parte de prensa y nosotros en la parte de los jugadores, tienen que ser un conjunto para hacer las cosas bien y dar la información exacta a la opinión pública. Yo el torneo pasado estaba jugando, el profe Pedro Troglio trataba de rotar, pero lastimosamente tuve una lesión en la recta final del campeonato y me recuperé, en la parte final del campeonato eran pocas las rotaciones que se hacían. Traté de aportar hasta donde me tocó y así han sido los años que llevo en el Olimpia. He jugado o no, si van a juzgar los números hablan por sí solos. Este torneo no lo comencé jugando porque a dos días que iniciará realizaron las pruebas covid-19 y di positivo, obviamente no podía jugar. Después comencé a participar de a poco, al final siempre he dicho los goles son consecuencia de. Mucha gente gente, al delantero más que todo, lo marcan por los goles que anotan y estamos claros que así debe de ser, la que sabe que hay otros roles que se deben de cumplir en el campo, los cumplo porque los técnicos no me colocaran a jugar. La verdad que las críticas me dan igual, cuando las cosas están saliendo bien ni me creo el mejor de todos, ni cuando sale mal voy a agachar la cabeza, siempre seguiré trabajando.

¿Qué hizo para superar ese duro momento?

Trabajar, la clave de todo es trabajar.

Se acerca al gol 100 ¿lo visualizas en un partido especial o cómo lo deseas?

Creo que será una marca muy importante, espero que Dios me de esa posibilidad de lograr esa dicha, yo creo que puede ser mejor en un partido importante. Sabemos que los clásicos marcan momentos históricos, pero sabemos que todos los partidos son importantes.

¿Cuál es el mejor gol que le hizo a Motagua?

Mi primer gol que anoté con Olimpia fue en el clásico en el estadio Olímpico, fue un lindo gol. El que le hice este torneo que le ganamos 2-1 también fue lindo. El gol que le hice de cabeza el torneo pasado también me gustaron... yo creo que ante Motagua siempre me ha ido bien tanto cuando estaba en Marathón y ahora que estoy en Olimpia, he anotado varios goles. Ojalá que Dios me de la dicha de en esta parte poder anotar.

¿Ahora tienes una segunda motivación?

La verdad que estamos viviendo un momento lindo en familia, ya tenemos a nuestra chiquita y estamos esperando nuestro segundo hijo y esperamos en Dios que sea el varoncito. Estamos contentos, es una etapa linda de mucha responsabilidad. Llegas a tu casa, no te fue bien en un partido o en un entrenamiento, tener la familia e hijos, da mucha alegría. El apoyo de la esposa que está siempre en los momentos difíciles y eso será siempre muy importante para uno de jugador estar al lado de su familia y siempre disfrutar de ella.

Jugaste los dos clásicos, el capitalino y sampedrano, ¿cuál es el más bravo?

Los dos son difíciles, el clásico de San Pedro para nada es fácil, el de Tegucigalpa también es complejo, son partidos difíciles, demasiado cerrado y no importa las circunstancias que lleguen. En los clásicos se igualan los roles. Pero yo digo que la gente los disfrute estos cuatro clásicos de ida y vuelta, que sean de armonía, en familia disfrutando. Nosotros como protagonistas entregarles fútbol y emoción.

¿Tienes algún amigo en Motagua con el que bromeas previo a este primer partido?

No. En Motagua lo que tengo es colegas de trabajo, compañeros, que si nos vemos en la calle y en la cancha nos saludamos, pero el defiende su camisa y yo defiendo la mía dentro del campo, cada uno defiende la institución. No va a pasar más después de la cancha, si ganó yo o triunfa el rival, todo tiene que quedar en el campo, no se llevará a la tribuna ni a la violencia. Hay momentos que toca ganar y otras perder, debemos mantener la cordura y disfrutar del juego.

Tienes enfrente a una defensa que se ha visto sólida en las últimas jornadas, ¿cuál es tu análisis?

Motagua tiene muy buen equipo, lo he dicho siempre y también cuando les ganamos 2-1 y estaban en mala racha. Pasan este tipo de cosas, andas en racha y no te sale todo bien. Motagua tiene jugadores de jerarquía, de Selección. Yo pienso que será un partido intento entre ambas partes, nosotros también tenemos jugadores de jerarquía, de Selección, acostumbrados a disputar este tipo de partidos. Será una linda llave donde el equipo que cometa menos errores va ser el que avanzará, nosotros trataremos de minimizar todo tipo de descuido para ser un equipo sólido tanto en ataque como en defensa para así poder tener el marcador a nuestro favor y sellar la llave.

¿Denil Maldonado y Marcelo Pereira marcan fuerte o son jugadores tácticos?

Son jugadores de mucha experiencia, de Selección, pero el partido te va marcando los tiempos, por donde sacar ventaja y hacerle daño al rival, nosotros trataremos de mirar todas esas opciones para poder acercarnos a nuestro objetivo.

¿Qué ventajas le mira a este Motagua que se ha levantado?

La ventaja de sus jugadores, la idea que les ha implementado su nuevo entrenador. Motagua es un equipo con jugadores de jerarquía que aunque estén pasando un momento difícil y eso pasará, así es la vida. Pero cuando sabes que tienes la capacidad llega el momento donde se va a solventar. Ellos pasan por ese momento y nosotros estaremos concentrados a cada situación en ataque y en defensa minimizar los errores que podemos tener.

El plantel asumió bien el rol de cambio de técnico, con Diego Vázquez era uno y ahora con la Tota Medina es otro ¿este Motagua es más peligroso?

Pero es que Motagua ha sido peligroso siempre ¿Motagua cuántas veces fue campeón con Diego? lo que pasa que lastimosamente el fútbol es de resultados. Cuando Diego se va estaban en el segundo lugar, tampoco es que estaban tan mal. Yo creo que hace parte de que no respetamos los procesos, que un equipo que ha cosechado triunfos si en algún momento tiende a pasar algún mal momento todos se bajan del barco y abandonan, cuando todo debería ser lo contrario, pero bueno, esto es fútbol, trato de hablar poco del rival y hablar de la parte que nos corresponde a nosotros como equipo, tratar de meterlo para hacer nuestro trabajo.

¿Qué diferencias tiene este Olimpia de Lavallén que puedan marcar desigualdad en estas semifinales a lo logrado por Pedro Troglio?

Cada técnico tiene una idea de juego, nosotros hemos tenido un torneo bastante difíciles con lesionados, contagiados de covid-19, cosas que en el interior lo hemos hablado y tratado de solucionar, porque sabemos que somos un equipo y jalamos para el mismo lado, todos ganamos o todos perdemos, nadie se va a salvar individualmente. La idea que tiene el profe Lavallén es buena y nosotros tratamos de implementarla, se nos hace difícil porque los rivales se nos meten un poco atrás, las canchas tampoco te ayudan mucho para darle buen trato a la pelota. Han sido factores, lastimosamente perdemos muchos puntos que quizá no merecíamos perder, pero ya lo pasado quedó atrás, ahora comienza un nuevo campeonato y de llegar de la mejor manera para lo más importante.

¿Cómo asimilan la exigencia que tienen de lograr el pentacampeonato?

La exigencia la tenemos siempre, cuando se ganó la 31, 32, 33 y 34, la exigencia es la misma, no importante si es el penta, el hexa, el que sea. La obligación siempre es ganar y para eso nos preparamos torneo a torneo. Sí sería lindo poder ganar este torneo y los que se vengan enfrente.

Si avanzan a la final ¿a quién prefieres al exclub Marathón o al Real España de Héctor Vargas que lo conoces?

En esas instancias no escogemos rivales, el que te toca tenés que tratar de enfrentarlo porque estando en esas instancias han hecho un gran mérito, escoger no es lo idóneo. Para ser campeón le debes ganar a todos, hay que afrontarlo con la mayor responsabilidad y compromiso posible.