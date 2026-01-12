¡Crisis sin fin! El Manchester United iguala sus peores números en 100 años

Estos son los resultados que han llevado al Manchester United a igualar una de las peores temporadas de su historia.
El Manchester United está teniendo, otra vez, una temporada para el olvido. El domingo, los "Red Devils" consumaron un nuevo fracaso al quedar eliminados de la FA Cup.
La derrota 1-2 ante el Brighton no solamente supuso la eliminación en primera ronda del torneo de copa en Inglaterra, sino que también el hecho de igualar una de las peores temporadas en su historia.
El curso 2025-26 se planteaba muy complicado al no disputar competiciones europeas y los de Old Trafford han empeorado su situación tras quedar fuera de la Copa de la Liga y la FA Cup, quedándose únicamente con compromisos de Premier League hasta cierre de año, disminuyendo drásticamente la cantidad de partidos que disputarán a lo largo del año futbolístico.
Esta temporada, el Manchester United solamente disputará 40 partidos, siendo este el número más bajo de compromisos desde la temporada 1914-15, la cual se disputó en el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Las tempranas eliminaciones en la Copa de la Liga ante el Grimsby Town de cuarta división y en la FA Cup ante el Brighton le han dejado un calendario con bastantes huecos a un club que con la plantilla que tiene debería de jugar, por lo menos, cerca de 60 partidos al año.
La situación es tan crítica que incluso entre febrero y marzo habrá un intérvalo de más de 10 días sin encuentros programados, lo que obligará al United a viajar a Arabia Saudita para realizar una gira de partidos amistosos con el fin de generar ingresos.
Pero el récord con más de 100 años no fue la única marca negativa que alcanzó el Manchester United. Los "Diablos Rojos" también igualaron lo ocurrido en el curso 1981-82, cuando se despidieron de los dos torneos de copa en primera ronda.
En Old Trafford se vive un ambiente de completa tensión. Los números no acompañan y el club parece estar muy lejos de recomponer el rumbo a pesar de tener ya casi 13 años sin ganar la Premier League.
La salida de Rúben Amorim estuvo muy lejos de calmar las aguas en un equipo que ha vuelto a tocar fondo al quedarse fuera de la FA Cup en casa.
"No es un gran momento, seamos honestos. Estamos fuera de las copas muy temprano”, declaró el técnico interino Darren Fletcher después de la eliminación.
El Manchester United apunto hacia otro año sin títulos, en donde un club con tanta historia tendrá como objetivo, con la Premier como única competición en disputa, clasificarse a los torneos europeos de clubes.