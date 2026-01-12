Jeremy Cruz, el goleador hondureño que sueña con vestir la bicolor y hacerse un nombre en la MLS

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de un panorama que luce sombrío para el fútbol hondureño, Jeremy Cruz Urbina es uno de los nombres que con sus goles, dedicación y talento ilumina con esperanza el futuro del balompié catracho. Tras un 2024 en el que estuvo peleado con el gol, habiendo marcado solo dos tantos, Jeremy dejó atrás los fantasmas para acabar con la sequía en 2025. El delantero del Concord High School fue una de las principales figuras del equipo verde y negro anotando 16 goles en 16 partidos y aportando además tres asistencias en una temporada en donde no pudieron revalidar el título. Con la ilusión de hacerse un nombre entre las jóvenes promesas de la MLS y además con vestir la camiseta de la Selección de Honduras. Desde Estados Unidos, el joven futbolista de 17 años atendió a EL HERALDO para hablar de sus propósitos de año nuevo y todo el proceso que lo llevó a ser un auténtico romperredes el año pasado.

La entrevista

¿Cómo te sentís después de recuperar tu mejor versión goleadora en 2025? Dediqué todo mi tiempo al fútbol desde enero a octubre y estaba trabajando muy duro para ganar respeto con mi nombre. Los planes para 2026 es que me agarre un equipo de la MLS Next Pro en Michigan, ahorita estoy en contacto con ellos. A ver qué pasa, ojalá y primero Dios pueda jugar con ellos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. ¿Cómo describís el esfuerzo realizado a lo largo del último año? Fue una experiencia bien difícil, porque ocupaba sacrificar mucho de mi tiempo. No podía hacer tanto como los otros jóvenes como ir a disfrutar en el verano, salir con mis amigos. Cada día desde las 7:00 a.m. estaba practicando con mi equipo todos los días, de lunes a sábado. ¿Qué enseñanzas te dejó todo ese esfuerzo y sacrificio? Estoy muy agradecido con Dios que me ayudó y a los que amo, a mi familia, porque ellos me empujaron a ser mejor cada día más. Fue algo muy bonito haber jugado este año, no podré olvidar este año porque mi nombre ganó respeto. ¿Qué sensación tenían vos y tus compañeros ante el complicado momento que vivían? Todo el respeto que teníamos como equipo en 2024 se nos fue, entonces necesitábamos ganar pronto. Todos creían que no íbamos a ganar el campeonato solo porque un compañero y yo estábamos en nuestro último año. ¿En qué momento decidiste ponerte manos a la obra para dejar atrás la sequía que viviste en 2024? Mucha gente el año pasado no me estaba mirando como que si fuera un jugador importante, se fijaban más en mis demás compañeros y no es que tenga envidia, pero yo me decía a mí mismo que merecía más respeto. Me miré al espejo y me dije que ocupo mejorar para que la gente sepa mi nombre y ahí fue cuando cambió mi mentalidad.

¿Cómo describís ese cambio de mentalidad?

Alguien me dijo que el fútbol es para divertirse y sonreír. Yo antes no hacía eso, pero el año pasado yo tomaba el fútbol muy en serio, ahora igual, pero ahora me divierto jugando al fútbol. Es una cosa que debes tener claro como jugador, ocupas trabajar duro, pero también divertirte. Hay momentos en que puedes divertirte y también hay momentos serios, así que yo hago una mezcla de los dos. ¿Te ves jugando en la Selección de Honduras? Me gustaría mucho vestir los colores de Honduras y representar a la H. Es un sueño y trabajo todos los días para eso. Estoy esperando el llamado. ¿Qué representaría para vos jugar con Honduras? Sería un momento muy especial tener una oportunidad de entrenar con los chicos de mi edad, porque yo sé que soy capaz de jugar allá, pero obviamente ocupo demostrar mi fútbol ante los ojos de los profesores y scouts.