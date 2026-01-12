El Al-Najma de Deiby Flores y Quioto sigue sin ganar en la Saudi Pro League

Arabia Saudí.- El Al-Najma SC, equipo donde militan los hondureños Deiby Flores y Romell Quioto, atraviesa una crisis profunda en la Saudi Pro League al sumar 14 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Esta racha negativa ha hundido al conjunto en la última posición de la tabla general, donde apenas han logrado rescatar dos puntos en lo que va del certamen. La situación es alarmante para el club, que ya acumula 12 derrotas en el campeonato árabe tras su más reciente tropiezo.

La última derrota ante el Al Hazem resultó ser especialmente dolorosa y catastrófica por la forma en que se desarrolló el encuentro. El Al-Najma dominaba el marcador al finalizar la primera mitad con un prometedor 0-2, lo que hacía prever que finalmente llegaría el primer triunfo del torneo. Sin embargo, la ventaja se esfumó en un segundo tiempo para el olvido, donde el equipo local remontó para imponerse 3-2 con goles agónicos marcados en el tiempo suplementario, específicamente a los minutos 90+6 y 90+8. En cuanto a la participación de los legionarios catrachos, las realidades son opuestas bajo la dirección técnica del portugués Mário Silva. Mientras que Deiby Flores se mantiene activo y disputó la totalidad del último compromiso, Romell Quioto vive un panorama incierto al quedar fuera de la convocatoria por tercera jornada consecutiva. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.